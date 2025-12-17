Två handläggare till arbete med skyddad natur
2025-12-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Östersund
, Stockholm
eller i hela Sverige
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker två nya kollegor som tillsammans med övriga medarbetare vill utveckla arbetet med skydd av värdefull natur! Områdesskyddsenheten arbetar med att bilda nationalparker, vägleda länsstyrelser vid bildande av naturreservat, vid utpekande och prövning av Natura 2000 samt vid arbete med riksintresse för naturvård.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bidra till genomförandet av EU:s naturrestaureringsförordning, bl.a. avseende skydd av värdefulla livsmiljöer. Det innebär bl.a. att vägleda och samråda med länsstyrelserna om bildande av naturreservat samt bidra till att utveckla vårt arbete med skydd av värdefull natur, inkluderat Natura 2000 och det nya arbetssättet med fokus på frivilligt formellt skydd.
Den ena tjänsten kommer ha starkare fokus på Natura 2000 relaterade frågor, inklusive vägledning om och deltagande i prövningar samt rapportering. Denna tjänst kommer även ha fokus på vägledning om livsmiljötyper, inklusive om kartering av dess förekomst och tillstånd.
En av tjänsterna kan även utvecklas till verksamhetsspecialist för vårt digitala arbetsstöd. I den rollen ingår att hjälpa till med uppföljning och utveckling av områdesskyddsarbetet i form av analyser av behov och rapporter från systemet samt att vara en länk mellan verksamheten och IT-stödet.
Arbete med riksintresse för naturvård kommer ingå i en av tjänsterna.
Tjänsten innebär många externa kontakter, framför allt med länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten, men även med andra aktörer.
Din kompetensPubliceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Du har en relevant naturvetenskaplig examen på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot biologi/ekologi eller motsvarande kompetens.
• En av tjänsterna kräver minst fem års erfarenhet av arbete med bildande av naturreservat med fokus på terrestra miljöer.
Den andra tjänsten ska ha minst två års erfarenhet av arbete med formellt områdesskydd.
• Minst en av tjänsterna förutsätter mycket god kunskap av arbete med Natura 2000.
• Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
• För en av tjänsterna är det krav att kunna engelska som arbetsspråk
• Du har god kunskap och erfarenhet av arbete med MB kap. 7 och angränsande lagrum;
• Du har mycket god kunskap om Sveriges natur i allmänhet och skyddade områden i synnerhet.
• Du har erfarenhet av att arbeta i Vic Natur/DINO alternativt förmåga att snabbt lära detta
Meriterande
• Du har erfarenhet av strategiskt arbete med områdesskydd
• Du har kunskap om och erfarenhet av naturinventeringar och naturvärdesbedömningar
• Du har erfarenhet av vägledningsarbete inom naturvård
• Du har erfarenhet av arbete med skötsel och förvaltning av livsmiljötyper och arter i skyddade områden med fokus på Natura 2000.
• Du har erfarenhet av att arbeta med riksintressen för naturvård;
• Du har erfarenhet av att arbeta med framtagande och revidering av skötselplaner och föreskrifter för skyddade områden;
• Du har erfarenhet av att arbeta med dispens- och tillståndsprövning i skyddade områden.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du som söker ska ha en god förmåga att samarbeta med externa aktörer samt med en mångfald av kollegor med olika perspektiv och kompetenser. Du är resultatinriktad och har ett systematiskt arbetssätt samtidigt som du har en förmåga att strategiskt planera för ett långsiktigt effektivt arbete. Du har förmåga att välja lämpliga och effektiva kommunikationsvägar och metoder för att nå önskat resultat.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Östersund alt Stockholm. .
För den här tjänsten kan det finnas goda möjligheter till distansarbete.
Tillträde för ena tjänsten är snarast enligt överenskommelse och för den andra tjänsten från 1 april 2024. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Resor inom Sverige förekommer, resor utanför Sverige kan förekomma.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Maano Aunapuu, chef för Områdesskyddsenheten. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Naturvårdsverket växer - vill du vara med och bidra?
Naturvårdsverket befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Regeringen har aviserat ökade anslag och nya uppdrag, vilket ger oss möjlighet att investera för framtiden. Därför söker vi nya medarbetare inom flera områden. Hos oss får du möjlighet att bidra till ett hållbart och robust samhälle.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Läs mer på vår hemsida : www.naturvardsverket.se Ersättning
