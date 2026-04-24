Två GIS-ingenjörer till Stadsbyggnadsförvaltningen
2026-04-24
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
GIS-enheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att tillgängliggöra kartor och geodata samt leverera kvalificerade tjänster inom visualisering, geodata och GIS (geografiska informationssystem) till såväl den egna förvaltningen som till övriga delar av staden och externa kunder.
Vi utvecklar och förvaltar moderna tjänster, leveransplattformar och applikationer för hantering och visualisering av geografisk information. Genom vårt arbete skapar vi värde för stadens verksamheter genom att effektivisera processer och bidra med beslutsunderlag för strategiskt viktiga vägval.
Göteborg ligger i framkant i utvecklingen av en digital tvilling av staden, där GIS-enheten har en nyckelroll i att driva och möjliggöra denna utveckling.
GIS-enheten har fått ett utökat uppdrag att stötta stadens övriga förvaltningar och bolag med webbaserade kartor. För att möta ökade behov och samtidigt säkra kontinuitet när en kollega går vidare till nya uppdrag, söker vi nu två erfarna GIS-ingenjörer med olika kompetensprofiler.
GIS- ingenjör inriktning webbkartor
För den ena tjänsten söker vi en erfaren och kundorienterad GIS-ingenjör som kan bidra i vår process för att utveckla nya webbkartor för många olika ändamål. Processen omfattar hela kedjan från dialog med beställare till databearbetning, lagring, geodatatjänster och design av karttillämpning. Vi arbetar i team med olika kompetenser men ser gärna att du kommer behärska så många steg som möjligt i processen. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom området.
GIS-ingenjör inriktning geodata
Den andra tjänsten är en roll inom vår uppdragsverksamhet, där vi stöttar förvaltningen och staden med olika GIS-relaterade uppdrag, såsom analyser, kartleveranser samt stöd och support i GIS-frågor. För närvarande har Stadsbyggnadsförvaltningen ett större uppdrag att bidra med GIS-kompetens i arbetet med att ta fram stadens klimatanpassningsplan. Det är därför en fördel om du motiveras av och har intresse för denna typ av frågor.
Varför vill man arbeta hos oss?
Vi erbjuder ett intressant och processorienterat arbetssätt med bra gemenskap. Som medarbetare har du stor frihet under ansvar. Din personliga utveckling och verksamhetens utveckling går hand i hand. Vi tror på att använda individens drivkrafter i lagarbete för att tillsammans nå ett bra resultat. Därför är det mycket viktigt med en öppen kommunikation och en flexibel arbetsmiljö där arbetsuppgifterna inte är alltför bundna till en person.Kvalifikationer
Du är universitets- eller högskoleutbildad med inriktning mot GIS eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du lösningsorienterad och tar ansvar för dina uppsatta mål. Du tar egna initiativ och är driven och engagerad i ditt arbete. Vidare är du öppen och lyhörd och du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och med kunder. Genom att vara nytänkande strävar du efter att utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i. Eftersom arbetsuppgifter kräver både skriftlig och muntlig dokumentation, krävs goda kunskaper i svenska språket.
Specifika kvalifikationer för GIS-ingenjör inriktning webbkartor
Vi ser att du som söker har en hög kompetens inom GIS med minst tre års arbetslivserfarenhet inom området.
Erfarenhet från en eller flera av nedanstående områden är meriterande för tjänsten:
FME
QGIS
GeoServer
Postgres/PostGIS
Hajkmap
Specifika kvalifikationer för GIS-ingenjör inriktning geodata
Vi söker dig med hög kompetens inom GIS och gedigen erfarenhet av att arbeta med geodata. Du har goda kunskaper i FME och QGIS (eller motsvarande GIS-verktyg) samt erfarenhet av GIS-analyser och avancerad bearbetning av geodata.Övrig information
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Anders Almroth, SACO anders.almroth@stadsbyggnad.goteborg.se 031-3681634
