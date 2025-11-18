Två familjestödjare till familjecentral
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2025-11-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi två familjestödjare med driv och engagemang till våra familjecentraler i Hovsjö och Geneta. Anställningen är på ett år med viss möjlighet till förlängning. Vill du vara med oss och göra skillnad?Södertälje kommun har under flera år satsat på att erbjuda tidigt och lättillgängligt stöd och söker nu två nya medarbetare till vår växande grupp på Stöd till familj. Stöd till familj är en del av Första linjens stöd och består av två familjecentraler som arbetar mot familjer med barn 0-5 år, samt ett gäng familjestödjare som riktar sig till familjer med barn i skolåldern.
Familjecentralerna är en samverkan mellan kommunens förebyggande verksamhet i form av familjestödjare och öppna förskolan samt regionens barnhälsovård (BHV) och barnmorskemottagning (BMM). Vår verksamhet erbjuder insatser utan biståndsbedömning och som familjestödjare arbetar du nära regionens personal i mötet med föräldrar och barn. Varje familjecentral har två familjestödjare och tåv förskolepedagoger som driver öppna förskolan. Vi jobbar med utökat hembesöksprogram som är en viktig del i utbudet där vi tillsammans träffar förstagångsföräldrar under sex gånger i hemmiljön. I ditt arbete som familjestödjare har du också ett stort fokus på det utåtriktade arbetet för att nå ut till fler familjer. Vår vision är att alla familjer i Södertälje ska veta att de kan vända sig till oss när de behöver hjälp. Stöd till familj är en enhet vilket betyder att du kommer vara väl insatt i hela verksamheten och ha möjlighet att hjälpa till där det behövs. Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
• Arbeta med utökat hembesöksprogram samt 3-årsbesök tillsammans med BHV.
• Hålla råd- och stödsamtal med familjer och barn.
• Samverka aktivt med förskolor och andra aktörer som möter barn och ungdomar.
• Föreläsa.
• Arbeta utåtriktat för att nå fler familjer i behov av stöd. - Lotsa familjer till rätt insats när andra aktörer behöver kopplas på.
• Hålla gruppverksamhet för barn och föräldrar.
• Omvärldsbevaka
Hos oss försöker vi möta medborgarna när det passar dem bäst vilket gör att kvällsarbete ibland kan förekomma.
Vem är du?
Verksamheten är i en utvecklingsfas och vi behöver dig som tänker nytt och vill driva positiva förändringar. Du är duktig på att nyttja tiden och se vad som kan göras samtidigt som du håller det övergripande uppdraget i fokus och samarbetar med de andra i teamet. I samverkan med familjer kan förändringar ske snabbt och vi behöver dig som är flexibel och kan jobba i en positiv anda även under oförutsägbarhet. Du är en klippa i samarbetet med andra professioner och är en ambassadör för vår verksamhet.Dina personliga egenskaper
• Relationsskapande och lyhörd
• Bra på samverkan
• Flexibel och kreativ i ditt arbetssätt
• Självständig och initiativrik - du driver ditt arbete framåt
• Prestigelös och praktisk - du hjälper gärna till där det behövs Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan examen på minst kandidatnivå
• Erfarenhet av arbete med barn och deras familjer.
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildning i gruppverksamheter som ABC, Komet, Föräldraskap i Sverige, barngrupper eller Coping Power Program
• Erfarenhet av samverkan med andra professioner så som förskollärare och sjuksköterskor inom BHV och BMM.
• Kulturell kompetens
• Flerspråkighet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Mirjam Johansson mirjam.johansson@sodertalje.se 08-523 010 00 Jobbnummer
9609752