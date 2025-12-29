Två familjebehandlare till Öppenvård IFO
2025-12-29
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Öppenvårdsenheten är en del av Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg och erbjuder både biståndsbedömda och förebyggande insatser för barn, ungdomar, familjer och vuxna. Med ett systemteoretiskt arbetssätt fokuserar vi på resurser och relationer för att stärka det som redan fungerar i individens liv. Vår enhet består av ett engagerat team av familjebehandlare, vuxenbehandlare, kurator, behandlingsassistenter och nätverksledare.Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din kompetens - därför får du stort utrymme att forma din roll. Många av våra medarbetare uppskattar det förtroende och ansvar de får, vilket skapar goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling i vardagen. För att lyckas hos oss behöver du vara trygg i dig själv och i din yrkesroll, med förmåga att både ta initiativ och sätta sunda gränser.
Vi utökar nu vår öppenvårdsenhet och söker två engagerade familjebehandlare med erfarenhet av behandlingsarbete. Hos oss arbetar du med allt från förebyggande samtal på vår mottagning till mer omfattande hemmabaserade insatser. Vi har även påbörjat gruppverksamheter för barn, ungdomar och föräldrar.
Du blir en del av ett engagerat team med nära samarbete både inom enheten och med andra delar av Individ- och familjeomsorgen samt andra förvaltningar. I Ekerö kommun är det nära till medborgarna - och du får goda förutsättningar att göra skillnad på riktigt.
Som behandlare arbetar du ofta i team med en kollega och har ett nära samarbete med din chef. Vi följer upp arbetsbelastningen kontinuerligt för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Du får regelbunden handledning av extern handledare och stor frihet att utforma behandlingsinsatser utifrån behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Är initiativrik, prestigelös och har förmåga att motivera till förändring
• Har god självkännedom, mentaliseringsförmåga och mod att möta komplexa situationer
• Visar engagemang, respekt och empati i mötet med barn och deras föräldrar
Meriterande är vidareutbildning inom behandling, exempelvis grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1).
B-körkort är ett krav.
För att trivas hos oss är du genuint intresserad av människor, nyfiken på att lära nytt och vill bidra till en arbetsplats där vi har roligt tillsammans.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och en centralt belägen arbetsplats på Ekerö - bara 15 minuter med buss från Brommaplan eller 5 minuter från Jungfrusund med färja. Från Stockholm city tar du dig hit med pendelbåt 89 från Klara Mälarstrand.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Arbetsgivare Ekerö kommun
Kontakt
Enhetschef Öppenvårdsenheten
Annie Forsgren annie.forsgren@ekero.se 08-124 571 64
