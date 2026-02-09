Två enhetschefer till Operationsavdelningen Högsbo närsjukhus
2026-02-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Verksamhetsområde Anestesi operation och intensivvård ansvarar för dygnetruntvård vid Operations- och Intensivvårdsavdelningarna på Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus samt de dagkirurgiska verksamheterna på Angereds närsjukhus och Högsbo närsjukhus.
Verksamhetsledningen består av ett 15-tal enhetschefer samt produktionsledare, verksamhetsutvecklare, HR-specialist och ekonomicontroller.
Vi har fokus på hög effektivitet i flöden och processer med bibehållen patientsäkerhet vilket ger oss bästa möjliga förutsättningar att tillgodose patienternas behov. Vi prioriterar patienten och genom ett effektivt nyttjande av resurser och hela teamets kompetens erbjuder vi en tillgänglig, god och säker vård.
Nu erbjuder vi möjlighet för två drivna och engagerade chefer att tillsammans med befintlig enhetschef och medicinskt ledningsansvarig anestesiläkare bilda vårt nya lokala ledningsteam på operation Högsbo.
Vår arbetsplats
Högsbo närsjukhus har en toppmodern operationsavdelning som togs i bruk januari 2024. Här finns all den utrustning och teknik som kan förväntas i nybyggda lokaler. Operationsavdelningen på Högsbo närsjukhus är en organisatorisk enhet och sysselsätter drygt 90 medarbetare som är verksamma inom hela den operativa dagkirurgiska kedjan. Operationsavdelningen har ansvaret för hela operationsprocessen och här arbetar operationskoordinatorer, anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer tillsammans med patienten i fokus. På operation vid Högsbo närsjukhus finns nio operationssalar och en för uppdraget väl anpassad pre- och postoperativ enhet.
Vi behandlar patienter inom områdena kirurgi, ortopedi, gynekologi och öron- näsa- halssjukvård och i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs även operationer inom plastikkirurgi, endokrinkirurgi och ögonsjukvård. Vi bistår också Folktandvården med anestesikompetens vid barntandvård. På Högsbo närsjukhus opereras både barn och vuxna.
Som enhetschef på operationsavdelningen arbetar du tillsammans med dina chefskollegor och förväntas planera, leda, följa upp och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill och kan vara chef i ett team för en utvecklingsinriktad operationsavdelning och som på ett engagerat sätt vill leda i den dagliga verksamheten. Du vill fortsätta på vår inslagna väg som utgår från ett prestigelöst och medarbetardrivet arbetssätt där hög effektivitet i flöden och processer ger oss bästa möjliga förutsättningar att tillsammans tillgodose patienternas behov.
I ledarskapet ingår att sätta tydliga mål samt följa upp och värdera resultat. Du värnar om våra medarbetare, arbetar systematiskt och långsiktigt med arbetsmiljöfrågor vilket ger trygga medarbetare som genom delaktighet och engagemang skapar en hållbar verksamhet på både kort och lång sikt. Du har också sedvanligt verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar. Verksamhetschefen är din närmaste chef och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har specialistutbildning med inriktning mot operationssjukvård eller anestesisjukvård alternativt annan specialitet inom akutsjukvårdssegmentet eller därmed jämförbar utbildningsbakgrund. Du har också tidigare välrenommerad chefserfarenhet. Det är en fördel om du har kunskap om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Du har en väl utvecklad systemförståelse, kan och vill utveckla verksamheten tillsammans med andra och ser därmed till helheten för verksamhetsområdet och Sjukhusen i väster. Vidare är du kommunikativ, lyhörd, bra på att samarbeta med andra och kan behålla lugnet när situationen så kräver. Du är också mål- och resultatinriktad, har förmåga att fatta beslut och har ett starkt flödesinriktat fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Arbetspsykologiska tester kan komma att genomföras på slutkandidater som en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
