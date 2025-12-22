Två enhetschefer till LSS-verksamhet, tillsvidareanställning
Bollnäs Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Bollnäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Bollnäs
2025-12-22
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Funktionsstöd söker:
• En Enhetschef till grupp- och servicebostäder LSS
• En Enhetschef till daglig verksamhet LSS
Vi är i en spännande utvecklingsfas där vi under 2025 har tagit tre nybyggda gruppbostäder i bruk.
Vi har också startat upp två grupper i nya lokaler inom daglig verksamhet. Arbetet är igång med att implementera nya Socialtjänstlagen som mer förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad, vilket även påverkar LSS genom att skapa en bättre helhet för personer med funktionsnedsättning. Vi satsar på kompetensutveckling genom Yrkesresan, där all personal omfattas. Vår personal erbjuds valideringsutbildningar, uppdragsutbildningar och vid behov handledning. Vi inför också succesivt en ny yrkestitel som Stödpedagog i verksamheten, vilket innebär kvalitetshöjning och skapar nya karriärvägar för vår personal.
Inom Funktionsstöd finns verksamheter som ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Då allt fler brukare inom verksamheten har komplexa behov är det värdefullt med erfarenhet av flerfunktionsnedsättningar och samsjuklighet, förutom kunskap om LSS.
För tjänsten som enhetschef inom LSS-boenden behövs en flexibel person, öppen för nya tankar och idéer, samt lyhörd för såväl brukare som personal.
Att arbeta som enhetschef inom daglig verksamhet innebär att ha särskilt fokus på att skapa meningsfulla och individuellt anpassade insatser som stärker brukarnas delaktighet, självbestämmande och utveckling.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du arbetar nära din verksamhetschef och övriga enhetschefer med kontinuerligt utvecklingsarbete. Verksamhetens enhetschefer är uppdelade i team med liknande ansvar. I varje team finns en teamsamordnare som ger stöd vid personalfrånvaro, schemaläggning och bemanningsfrågor.
Tillsammans med enhetschefskollegor har ni ett gemensamt ansvar för helheten och hanterar både strategiska och operativa frågor i nära samarbete. Alla enhetschefer och teamsamordnare inom Funktionsstöd har gemensamt kontor i trevliga och moderna lokaler belägna på Nyhedsbacken 1 i Bollnäs. För dig som ny chef skapar det goda förutsättningar för nära stöd, samarbete och sammanhang. Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du ansvarar för ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö samt leder och fördelar det dagliga arbetet. Din utgångspunkt är att brukarna får det stöd de behöver och har rätt till, samt att de ges inflytande över insatsernas utförande. Du ska kunna arbeta självständigt och prioritera rätt arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Som enhetschef leder och utvecklar du arbetet genom samarbete med medarbetare och chefskollegor. Du ger stöd och handledning till medarbetarna och är närvarande i ditt ledarskap. Du stärker och motiverar dina medarbetare och fångar upp behov av kompetens- och metodutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner.
Som enhetschef leder och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara ett inspirerande föredöme. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för medarbetarna att ta eget ansvar. Du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen inom relevant område
• aktuell kunskap och erfarenhet av målgruppen inom intellektuell funktionsnedsättning, samsjuklighet, psykisk ohälsa, beroende och skadligt bruk.
• väl vitsordad erfarenhet av arbetsledning
• goda kunskaper om de lagar, förordningar, föreskrifter som styr verksamheten
För att trivas hos oss har du en personlig mognad då arbetet som enhetschef innebär att skapa tydlighet, stabilitet och trygghet för personal, brukare och anhöriga. Du ser samverkan med andra som ett naturligt verktyg i vardagen. Du arbetar mot verksamhetens mål och skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. I din kommunikation är du tydlig och lyhörd. Du visar öppenhet och nyfikenhet för andras perspektiv.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser, motivation och engagemang för tjänsten. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan. Vi är nyfikna på dig och vad du kan bidra med!Anställningsvillkor
Ansökan bör innehålla personligt brev, meritförteckning, betygsavskrifter och i övrigt sedvanliga handlingar som åberopas. Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så lämna in din ansökan omgående. Sista ansökningsdag är 2026-01-21.
OBS! Vi önskar inte motta förslag om extern rekryteringshjälp vid denna rekrytering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan bli aktuellt, start april-maj 2026, el enligt överenskommelse.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionsstöd Kontakt
Kicki Bro 0278-25167 Jobbnummer
9661653