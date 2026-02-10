Två enhetschefer för LSS Korttids och Boendestöd enligt SoL
2026-02-10
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Vi söker två enhetschefer som vill leda med engagemang, kvalitet och trygghet i fokus.
Som enhetschef hos oss får du möjlighet att leda och utveckla verksamheten mot gemensamma mål, stötta kompetenta medarbetare och bidra till en långsiktig utveckling för de personer vi stödjer.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Båda tjänsterna innebär ledarskap med ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, kvalitet och budget. Den ena rollen riktar sig mot LSS Korttidsverksamhet och den andra mot Boendestöd enligt SoL, vilket innebär olika målgrupper med särskilda behov.
LSS Korttids riktar sig till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning som behöver tillfälligt stöd med vård och omsorg. Verksamheten kännetecknas av tydliga ramar, hög omsorgsnivå och nära samverkan med anhöriga, skola, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter.
Boendestöd enligt SoL vänder sig till personer med omfattande stödbehov, ofta med kombinerade neuropsykiatriska och/eller psykiatriska diagnoser. Rollen kräver ett ledarskap präglat av tålamod, engagemang och tydlighet.
Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens utveckling och kvalitet samt för personal, arbetsmiljö och budget. Du leder medarbetare som möter olika utmaningar, skapar struktur och trygghet i vardagen och värnar både individens behov och verksamhetens mål.
I uppdraget ingår bland annat att:
- leda verksamheten och säkerställa att mål och styrdokument följs.
- ansvara för personal, arbetsmiljö, kvalitet och budget.
- utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, verksamhetsutvecklare och verksamhetschef.
- ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och processinriktat förbättringsarbete.
- säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och riktlinjer (LSS, SoL, HSL och AML).
- bevaka och följa relevanta förändringar i omvärlden.
- skapa goda förutsättningar för både brukare och medarbetare.
- samverka internt och externt med olika aktörer, exempelvis anhöriga, skola och gode män.
Tillsammans med ditt team driver du verksamheten framåt och säkerställer kvalitet och engagemang i allt arbete.
Vi erbjuder dig
En spännande och utvecklande chefstjänst där du får möjlighet att göra verklig skillnad för både brukare och medarbetare. Rollen innebär att du aktivt utvecklar verksamheten, säkerställer hög kvalitet och en god arbetsmiljö samt driver kontinuerliga förbättringar.
Du ingår i och arbetar nära din ledningsgrupp och har stöd från verksamhetsutvecklare, HR och ekonomi. Här får du kombinera ett närvarande och engagerat ledarskap med samhällsnytta i en meningsfull roll, samtidigt som du utvecklas som chef.
Hos oss får du en arbetsplats där ditt ledarskap gör skillnad, dina idéer tas tillvara och både du och ditt team kan växa tillsammans i en trygg, stimulerande och värderingsstyrd miljö.
Du som söker till oss
Du är socionom, beteendevetare eller har annan relevant utbildning, med minst 180 högskolepoäng. Du har dessutom minst två års erfarenhet som chef med ansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och budget och goda kunskaper inom gällande lagstiftning.
Övriga krav:
- Goda kunskaper i aktuell lagstiftning: LSS (korttidsvistelse) och SOL (boendestöd).
- Erfarenhet av samverkan med anhöriga, brukare och andra aktörer.
- Erfarenhet av att tolka beslut och omsätta dem i praktiskt arbete.
Meriterande:
- Kunskap om relevant lagstiftning och målgrupp.
- Erfarenhet av samverkan med olika aktörer i komplexa situationer.
Som enhetschef är du resultatorienterad och har en god förståelse för hur ekonomi och arbetsmiljö samspelar och påverkar verksamhetens kvalitet och resultat. Du leder med värme, lyhördhet och respekt, och skapar tillitsfulla relationer som ger trygghet och förutsägbarhet för både medarbetare och brukare. Du skapar struktur och tydlighet i vardagen, arbetar analytiskt och systematiskt med uppföljning, vilket möjliggör välgrundade beslut och en hållbar kvalitetssäkring. Ditt ledarskap präglas av tydliga förväntningar, stabilitet och ett genuint engagemang för människor, i linje med Botkyrka kommuns värdegrund.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VON/2026:00076".
