Två doktorander i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi
Umeå universitet, Medicinska fakulteten / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2025-09-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Medicinska fakulteten i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylärbiologi söker två doktorander i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med ett intresse för immunologi, utvecklingsbiologi och evolution.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år med start 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter
Doktorandprojekt 1:
Innefattar forskning med hjälp av ryggradslösa modellsystem för att undersöka de mekanismer genom vilka potentiella genredigeringsprocesser hos värdorganismen ökar mångfalden av antigenreceptorer, vilket bidrar till en djupare förståelse av det mänskliga immunsystemet. Det experimentella arbetet kommer att involvera en rad avancerade tekniker, inklusive CRISPR/Cas9- baserad mutagenes, bildteknik, genomik och single cell-transkriptomik. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.
Doktorandprojekt 2:
Innefattar forskning med hjälp av in vitro humana modellsystem för att undersöka de mekanismer genom vilka tumörceller kan undkomma immunsystemets försvar. Det experimentella arbetet kommer att involvera en rad avancerade tekniker, inklusive avancerad mikroskopi, molekylära och biokemiska tekniker som artificiella lipid bilayers. Doktorandens vetenskapliga intressen och bakgrund kommer att vara en viktig faktor i projektets utformning.
Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För tjänsten krävs dessutom minst 30 hp inom huvudområdet kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom huvudområdena biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom ämnesområde cell- och molekylärbiologi, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.
Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Doktorandprojekt 1:
Du ska ha tidigare erfarenhet av grundläggande laboratorietekniker. Erfarenhet inom immunologi, utvecklingsbiologi, bildteknik, mikroinjektion och CRISPR/Cas9-baserad mutagenes kommer att värderas högt. Erfarenhet inom bioinformatik eller en vilja att utveckla sådana färdigheter ses som en merit. Vänligen besök vår webbplats för att läsa om vår teamvision och forskning i Morimoto-labbet.
Doktorandprojekt 2:
Du ska ha tidigare erfarenhet av grundläggande laboratorietekniker. Erfarenhet av immunologi, cell- och molekylärbiologi, avbildningstekniker och CRISPR/Cas9-baserad programmering kommer att värderas högt. Erfarenhet av programmering inom bildanalys eller en vilja att utveckla sådana färdigheter anses meriterande. Besök gärna Lena Svenssons labbs hemsida.
Du ska vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att främja en inkluderande kultur och en positiv arbetsmiljö. Detta innebär att du kommunicerar effektivt över olikheter, visar samarbetsvilja och förmåga att samarbeta. Du upprätthåller öppenhet och en välkomnande attityd, samt visar respekt, medkänsla och empati. Du engagerar dig i och stöttar kollegor från olika bakgrunder och med olika perspektiv, samt främjar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för både dig själv och andra.
Bedömningsgrunder
Utvärderingen av förmågan och potentialen att tillgodogöra sig utbildningen baseras främst på:
Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområde
Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.
God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.
Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.
Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.
Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.
Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.Så ansöker du
Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 29 oktober 2025. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:
CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
Kopior på examensbevis
Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
Kontaktuppgifter för två till tre referenser.
För frågor om tjänsten kontakta ryo.morimoto@umu.se
eller lena.svensson@umu.se
.
Mer om oss
Mer information finner du på www.umu.se/molbiol, www.umu.se/mims/
och www.umu.se/ucmr/.
För mer information om forskargruppen och vänligen besök respektive forskningssida:
Ryo Moritmoto www.umu.se/forskning/grupper/ryo-morimoto/
Lena Svensson www.umu.se/forskning/grupper/lena-svensson-grupp/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-1062-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Ryo Morimoto, Forskare ryo.morimoto@umu.se Jobbnummer
9512668