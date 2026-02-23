Två biträdande rektorer till Tensta förskoleområde
Stockholms kommun / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-02-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
I området Tensta förskolor har vi tio förskolor uppdelade på fyra enheter, som blir fem enheter under 2026.
Vi är i dag fyra biträdande rektorer, en rektor, tre specialpedagoger och två administratörer som arbetar tillsammans. Vi är en del av avdelningen för förskola i Järva.
Nu söker vi två biträdande rektorer med ansvar för ett par förskolor var.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
ett spännande uppdrag där du är med och utvecklar verksamheterna
möjligheten att leda och utveckla medarbetare på ett par förskolor
engagerade chefskollegor och ett nära samarbete i ledningsgruppen
ledarskapsutveckling på området och genom stadens nätverk
kontorsplats på förskolorna, nära tunnelbana eller buss i Tensta och Hjulsta
friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
En varm hälsning från din framtida chef
Hej, Aria Rashid heter jag och är rektor för Tensta förskoleområde. För mig är det viktigt att medarbetare trivs, känner arbetsglädje och engagemang samt tycker om att ta eget ansvar. Jag värdesätter öppen kommunikation. Som ledare skapar jag delaktighet och tar tillvara på mina medarbetares drivkraft och idéer. Tillsammans utvecklar vi förskoleverksamheten.
Din roll
I rollen som biträdande rektor innebär dina arbetsuppgifter främst att
ansvara för verksamhet, budget och personal på dina förskolor
arbetsleda förskollärare, barnskötare och samordnare i det dagliga arbetet
ha nära kontakt med vårdnadshavare, barn, medarbetare och kollegor
utveckla förskolans verksamhet genom kvalitetsdialoger, kvalitetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete
hjälpa rektor med att planera kontinuerligt och systematiskt samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten tillsammans med de andra biträdande rektorerna.
I ditt arbete kan du ta stöd av hr, controller och lokalintendent på förvaltningen, samt från administratörer, rektor och kollegor. Du rapporterar till rektor.
Du ingår i ledningsgruppen för Tensta förskoleområde, som består av fem biträdande rektorer och en rektor. Du är även en del av avdelningens ledning tillsammans med rektorer och biträdande rektorer inom Järva förskolor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en förskollärarexamen och giltig förskollärarlegitimation
utbildning i ledarskap
flera års aktuell erfarenhet av att leda medarbetare i förskolan med ansvar för både verksamhet och personal, gärna som biträdande enhetschef
arbetat som förskollärare i flera år
hög digital kompetens
god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har
ansvarat för budget
gått rektorsutbildningen
gått Skolverkets rekryteringsutbildning för blivande rektorer
gått Stockholms stads ledarskapsutbildning
arbetat i ekonomi- och inköpssystemet Unit4 ERP (kallat Agresso i staden)
arbetat i planeringsverktyget Stratsys (kallat ILS i staden)
arbetat i budget- och prognosverktyget Hypergene eller liknande program
arbetat i en kommun, gärna i Stockholms stad och har kunskap om stadens system.
För att trivas i rollen och skapa en god arbetsmiljö behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara lyhörd för andra. Du kommunicerar tydligt och stämmer av att budskapet når fram. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande. För att klara av rollen behöver du vara mål- och resultatorienterad samt kunna anpassa din inriktning när förutsättningar ändras. Du är utvecklingsinriktad och har modet att testa nya arbetssätt. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Går du vidare i rekryteringsprocessen kan du senare få göra personlighets- och färdighetstester.
Här kan du läsa mer om
våra förmåner
hur det är att vara chef i Stockholms stad
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Järva stadsdelsförvaltning, avdelningen för förskola Kontakt
Ewa Roséen 08-50811712 Jobbnummer
9756597