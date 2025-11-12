Två Avtalshandläggare Sökes - Inriktning Kommersiella Avtal Inom Lou/lufs
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-11-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Lessebo
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas på ett professionellt och personligt plan samtidigt som du arbetar med att skydda Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer? Vill du vara med och utveckla Marinens arbete med upphandlingar och avtal? Till Marinstaben söker vi nu två drivande avtalshandläggare som vill delta i vidareutvecklingen av Marinens avtalshantering främst inriktat mot affärsavtal LOU- och LUFS för anskaffning, vidmakthållande och materielunderhåll.
Om Marinens Materielkontor
Marinens Materielkontor arbetar aktivt med att säkerställa möjligheter för anskaffning, vidmakthållande, materielunderhåll samt modifiering av Marinens fartyg. Materielkontoret stödjer ansvariga chefer med att skapa förutsättningar så att materielen är tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avtalshandläggare ska du arbeta i enlighet med LOU och LUFS samt säkerhetsskyddad upphandling i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Tjänsten innebär främst arbete med kommersiella avtal kopplat mot Försvarsmaktens (FM) externa/civila materiel- och underhållsleverantörer. Arbetet omfattar både nyteckning av leverantörsavtal samt monitorering, uppföljning och eventuell förlängning av befintliga leverantörsavtal. Du stödjer verksamheten med metodstöd och handlägger självständigt ärenden inom ditt arbetsområde.
Inom tjänsten ingår att:
• bistå materielproduktionschefen avseende monitorering av avtal, vidmakthålla befintliga avtal och framtagning av nya ramavtal
• vara sakkunnig inom Marinstabens Materielkontor avseende avtal och utbilda inom egen organisation
• självständigt analysera inför framtagande och revidering av affärsavtal
• delta i beredning av affärsavtal, genomföra uppstartsmöten med leverantörer samt följa upp och kontrollera att avtalen efterlevs
• föra och delta i dialog med FMLOG Inköpsenhet, Försvarsstaben, MUST och Försvarets materielverk (FMV).
Försvarsmakten är i stark tillväxt och arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
KRAVPubliceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med avtalsframtagning
• Erfarenhet av avtalsarbete inom LOU och LUFS
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper inom delar av Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att passa för befattningen är du analytisk, driven, ha ett intresse för avtal och offentlig upphandling, vara noggrann och strukturerad. Då arbetet omgärdas av mycket administration måste du kunna hantera det, bitvis under hög belastning. Arbetet kräver vidare att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.
MERITERANDE
• Erfarenhet inom affärsjuridik
• Högskoleutbildning inom avtalsrätt eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Kunskap om Marina tekniska system
• Erfarenhet av arbete i FM stödsystem SAP/PRIO
• Vi ser gärna sökanden med militär eller civil bakgrund i Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Utveckling på arbetsplatsen
Du kommer att erhålla grundläggande utbildning inom såväl avtalshantering och säkerhetstjänst som riktade utbildningar inom upphandling men även erbjudas goda möjligheter till att fördjupa dig inom specifika arbetsområden.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Placeringsort: Karlskrona.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
I tjänsten ingår resor.
Befattningen: Civil.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Jonas Hedlund alt. Richard Nilson
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Olsson
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson
Samtliga personer ovan nås via FM växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enl. ök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9600654