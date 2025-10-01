Två Amanuenser till institutionen för psykologi
Två amanuenser till institutionen för psykologi
Vill du arbeta med administrativa uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Som amanuens vid Uppsala universitet är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier. Välkommen att besöka https://www.uu.se/institution/psykologi/
för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår administrativa och stödjande uppgifter främst kopplade till Uppsala Barn och BabyLab. Även uppgifter kopplade till direkta forskningsprojekt kan vara aktuellt. Exempel på uppgifter som kan ingå i anställningen:
- Information till studenter som skriver uppsats på labbet
- Deltagande i organisation av labbets interaktion med omgivande samhället
- Deltagande på labbmöten
- Tekniskt stöd (uppdatering av datorer, installation av ny mjukvara)
- Beställningar (datorer, resor)
- Även andra uppgifter som t..e.x datainsamling och rekrytering av deltagare kan komma att bli aktuellt
Kvalifikationskrav: För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För den aktuella anställningen krävs att den sökande har pågående studier i psykologi vid Uppsala universitet.
Den sökande ska också kunna uppvisa goda färdigheter i att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Övrigt meriterande: Tjänsten kräver ett visst tekniskt kunnande (tekniskt stöd) samt förmågan att arbeta självständig och tillförlitligt. Särskilt meriterande är erfarenhet av att arbeta med barn.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer programstudenter vid institutionen för psykologi att prioriteras. Vi ser gärna att amanuenser arbetar kontinuerligt under ett par år (med undantag för semester) vilket gör att studenter som endast gått ett par terminer på programmet kommer att premieras.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
- Curriculum Vitae (ange även vilka universitetskurser du har läst som kan vara av intresse för tjänsten)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Den aktuella anställningen löper om 6 månader och därefter kan anställningen vid behov förnyas. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får dock omfatta högst tre år. Omfattningen är på 20 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Vissa arbetsuppgifter kan innebära att anställda är själva med barn, till exempel i experiment situationer vilket innebär att vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas, enligt lag (2013:852, för anställningar som kräver det).
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gustaf Gredebäck (mailto:gustaf.gredeback@psyk.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 20 oktober 2025. UFV-PA 2025/2941.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
