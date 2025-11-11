Två amanuenser till Institutionen för kostvetenskap
Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap / Skolassistentjobb / Uppsala Visa alla skolassistentjobb i Uppsala
Två amanuenser till Institutionen för Kostvetenskap
Institutionen för kostvetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet kostvetenskap.
Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. På avancerad nivå finns fristående kurser med inriktningen kostvetenskap. Inom utbildningen på forskarnivå finns en nystartad nationell samverkan med andra institutioner inom området. För närvarande finns ett 20-tal personer anställda vid institutionen. För mer information se www.ikv.uu.se.https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att vara både administrativa och praktiska. Uppgifterna kommer exempelvis att innefatta inventeringar av varor, iordningställande av och ansvar för hygienen i laborations kök med tillhörande utrymmen och utrustning. Kursadministrativa uppgifter i olika datasystem ingår i uppdraget. Där ingår även att ha kontakt med externa gäster samt genomföra representationsbeställningar. Övriga arbetsuppgifter kan tillkomma.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Studier såväl som arbetslivserfarenhet inom kost- och livsmedelsrelaterade områden är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap §12 i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Afsaneh Koochek, afsaneh.koochek@ikv.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2025, UFV-PA 2025/3443
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
