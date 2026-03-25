Två amanuenser till forskningsprojekt inom psykotraumatologi
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Skolassistentjobb / Uppsala Visa alla skolassistentjobb i Uppsala
2026-03-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med administration och bidra till forskningen, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Institutionen för medicinska vetenskaper är en klinisk institution inom medicinska fakulteten vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/.
Du kommer att arbeta vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, förkortat KcKP, som är inrättat vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, och bedriver verksamhet i samverkan med psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset. Projektet som du främst kommer att arbeta med är ett forskningsprojekt som undersöker hälsoläget hos vuxna elever och personal med blandad kulturell bakgrund efter våldsdåd i skolan. I projektet kommer vi att använda webenkäter och intervjuer för att samla in information om drabbades psykiska och fysiska hälsa, och om det stöd som de drabbade har fått.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter omfattar administration och medverkan i forskning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med forskningsadministration, tex att skapa enkäter i mjukvaran REDCap på olika språk, rekrytera och hantera data. Anställningen är placerad vid KcKP som är beläget på Akademiska sjukhuset.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Vi söker två personer till projektet. Det är en fördel om du studerar psykologi, vårdvetenskap/omvårdnad, eller medicin. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav. Administrativ erfarenhet är ett krav. Det är meriterande om du har arbetat med REDCap. För att passa i rollen som amanuens i projektet behöver du vara noggrann, självgående, flexibel och initiativtagande.
Vänligen bifoga ditt CV och samt ange kontaktuppgifter till två referenser. Som en del av rekryteringsprocessen kan ett arbetsprov komma att ingå.
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren utgör en del av urvalsprocessen.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, till och med december 2026 eller enligt överenskommelse, enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Josefin Sveen, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Telefonnummer: 0738 66 70 87. E-postadress: mailto:josefin.sveen@uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2026, UFV-PA 2026/908.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9817992