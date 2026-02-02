Tures i Sturegallerian söker hovmästare/servis
2026-02-02
Tures har legat i Sturegallerian sedan 1989 och är en populär mötesplats för allt från affärslunch, eftermiddagskaffe, middag, after work & barhäng! Vi har öppet veckans alla dagar från klockan 11 till sent.
Nu söker vi på Tures i Sturegallerian en hovmästare/servitris/servitör
Vi söker dig med minst 2 års erfarenhet av a la carte-servering. Vi söker dig som är stresstålig, kunnig, noggrann, ordningsam & härlig, som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vårt fantastiska team framåt.
Tjänsten är på 100% och innefattar både dag, kväll & helg och är en kombinerad hovmästare/servis tjänst.
Lön enl. ök
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jonna@tures.se
