Tungmekaniker för lastbil till kund i Norrköping!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som tungmekaniker för lastbil hos vår kund i Norrköping kommer du att arbeta med service, felsökning och reparation av tunga fordon och transportfordon. Du utför både planerat underhåll och akuta reparationer, byter komponenter, genomför diagnoser med hjälp av verkstadens diagnossystem samt testar och dokumenterar utfört arbete.
Du samarbetar dagligen med kollegor i verkstaden, verkstadsledningen och reservdelsavdelningen för att säkerställa snabba och korrekta åtgärder. Rollen innebär också kontakt med kunder för att förklara utfört arbete och tidsuppskattningar samt att rapportera avvikelser och förbättringsförslag.
Arbetsuppgifter i korthet:
Service och reparation av tunga lastbilar och släp
Felsökning med diagnosverktyg och mekanisk/elektrisk problemlösning
Byte av delar och komponenter samt montering av tillbehör
Besiktningstest och provkörning efter utfört arbete
Dokumentation av arbeten i system och rapportering till ansvarig tekniker/ledare
Samarbete med reservdel och kund för att säkerställa leveranserProfil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en verkstadsmiljö där tempo och kvalitet går hand i hand. Du arbetar strukturerat, har god förmåga att prioritera och samarbeta med kollegor samt kommunicera tydligt med kunder.
Vi ser gärna att du har viss erfarenhet av arbete med tunga fordon eller motsvarande utbildning. Det är meriterande med erfarenhet av moderna diagnossystem, luftbromssystem och elektroniska styrsystem.Kvalifikationer
Yrkesutbildning inom fordons- eller transportteknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med tunga lastbilar är meriterande
Kunskap om diagnostik och felsökning på moderna fordon
B-körkort krävs; C-körkort är meriterande
God svenska i tal och skrift; engelska meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Om anställningen
Tjänsten är placerad hos kund i Norrköping. Omfattning och arbetstid enligt överenskommelse, heltid företrädesvis. Tillträde enligt överenskommelse. Du blir anställd som konsult via Fordonsakademin.
Vi erbjuder
Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta i en professionell verkstad med engagerade kollegor. Vi erbjuder trygghet genom kollektivavtal, möjlighet till kompetensutveckling och goda förmåner såsom friskvårdsbidrag. Du får också stöd i din yrkesmässiga utveckling och möjlighet att arbeta med moderna fordon och verktyg.
Vem är du?
Du är serviceinriktad, ansvarsfull och tycker om praktiskt arbete. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och är flexibel vid varierande arbetsuppgifter. Vi välkomnar sökande oavsett bakgrund och kön.
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, skicka din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare via mail: karwan@fordonsakademin.se
. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876475-2073623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9981487