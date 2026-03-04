Tungelsta skola söker slöjdlärare i trä och metall.
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-03-04
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Tungelsta skola är "skolan mitt i byn" , en lantlig idyll i södra delen av Haninge kommun.
Vi har storstaden i form av Stockholms City på bekvämt pendelavstånd, ca 30 minuter med bil och eller pendeltåget. Skolan ligger fem minuters promenad från stationen. Skolans vision är Vilja, Våga, Vara nyfiken!
Tungelsta skola är organiserad i årskursvisa arbetslag F-9. Varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. Alla i teamet är delaktiga för elevernas bästa och vi har inställningen att alla barn gör rätt om de kan. På Tungelsta skola är vi ständigt i samtal om skolutveckling för höjda resultat och ökad likvärdighet.
Vi söker dig som är utbildad träslöjdslärare med god förmåga att utveckla elevernas möjligheter till en framgångsrik skolgång. Du kommer att ingå i ett arbetslag, undervisa elever i årskurs 3-9, driva pedagogiska diskussioner och samarbeta med andra slöjdlärare på skolan.
Vid eventuella frågor kan du kontakta bitr. rektor Maje Morad 08-606 82 69.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer genomföras löpande under tiden för annonsering. Vi undanber oss externa rekryteringskanaler.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Kontakt
Maje Morad, Biträdande rektor 08-6068269 Jobbnummer
9776661