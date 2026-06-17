Tungelsta skola söker lärare i Teknik och mattestöd i åk 7-9.
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2026-06-17
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Tungelsta skola är "skolan mitt i byn", en lantlig idyll i södra delen av Haninge kommun. Vi har Stockholms City på bekvämt pendlingsavstånd, ca 30 minuter med bil eller pendeltåg. Skolan ligger en fem minuters promenad från stationen. Skolans vision är Vilja, Våga, Vara nyfiken!
Tungelsta skola är organiserad i årskursvisa arbetslag F-9. Varje arbetslag leds av en utvecklingsledare. Alla i teamet är delaktiga för elevernas bästa och vi har inställningen att att alla barn gör rätt om de kan. På Tungelsta skola är vi ständigt i samtal om skolutveckling för höjda resultat och ökad likvärdighet.
Vi söker dig som är utbildad lärare i teknik och matematik åk 7-9. Detta är ett vikariat på grund av tjänstledighet för studier. Det kan eventuellt bli en tillsvidareanställning i fortsättningen.
Vi vill att du med dina kunskaper och erfarenheter optimerar elevernas möjligheter i dina ämnen och i skolans undervisning i övrigt. Du ska vara en tydlig och trygg ledare som med glädje och kreativitet ser till elevernas lärande.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer genomföras löpande under tiden för annonsering. Vi undanber oss externa rekryteringskanaler.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Haninge kommun Kontakt
Fackliga representanter nås via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9967722