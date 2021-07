Tunafors församling söker sjukhusdiakon 50%, församlingsdiakon 5 - Eskilstuna Pastorat - Administratörsjobb i Eskilstuna

Eskilstuna Pastorat / Administratörsjobb / Eskilstuna2021-07-06Tunafors är en församling som bildades 1 januari 2020 och ingår som en av fyra församlingar i Eskilstuna pastorat.I Tunafors församling finns två kyrkor. Fors kyrka som ligger centralt och är Eskilstunas äldsta byggnad med anor från 1000-talet och S:t Andreas kyrka från 1988 som ligger på Söder i Eskilstuna. I församlingen finns också Sjukhuskyrkan på Mälarsjukhuset.Arbetslaget består idag av 14 personer och i både arbetslag och församlingsråd finns det en vilja att arbeta tillsammans. Församlingen vill vara en mötesplats där öppenhet och trovärdighet är ledord. Visionen är att mötas ansikte mot ansikte för att dela tro och liv. Drygt 13 800 medlemmar finns i församlingen.Vi söker en diakon som vill vara med och utveckla arbetet tillsammans med oss. Läs vidare om du är intresserad av vad Tunafors församling kan erbjuda dig!2021-07-06I din roll som diakon i sjukhuskyrkan har du kontakt med människor i samtal och själavård, i första hand med patienter och närstående men du bygger också relation med personal på Mälarsjukhuset. Du är en del av sjukhuskyrkans ekumeniska arbetslag och du leder även andakter på Mälarsjukhuset. I din roll som församlingsdiakon får du tillsammans med arbetslag och församlingsbor bygga och utveckla Tunafors församling. Du kommer möta människor i alla åldrar och bjuda in dem i församlingens liv och gemenskap. I din tjänst i församlingen möter du människor i enskilda samtal, grupper och öppen verksamhet.Anställningens omfattning kommer vara fördelad 50% i sjukhuskyrkan och 50% i församlingen. Tjänsten är en tillsvidareanställning, där både dag- kväll- och helgtjänstgöring förekommer.Vi vill att du är:Utbildad och vigd diakon i Svenska kyrkanHar minst 5 års erfarenhet av arbete som diakon i församlingHar grundläggande datakunskaper i Office paketet samt datavanaMeriterande:Erfarenhet av att tidigare arbete i sjukhuskyrkaUtbildning i institutionssjälavårdUtbildning i själavårdErfarenhet av krishantering och samtals- och stödgrupper Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering, där förmågor och färdigheter som initiativtagande, strukturerad och samarbetsförmåga är av stor betydelse.Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer. I rollen är det viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt samt att du förblir motiverad och arbetar på till projekt är avslutade eller resultat är uppnådda.ÖVRIGTIntervjuer i församlingen: fredag 24/9Intervju i Domkapitlet: 27/9Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att efterfrågas.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslut av rekryteringen. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information.Vid frågor gällande hur du söker tjänsten kontakta supporten på 0771-693 693.Varmt välkommen med din ansökan senast 13 september!Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-09-13Eskilstuna Pastorat5848348