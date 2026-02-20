Tumba gymnasium söker skickliga lärare i MA, NK, IDH, Tyska och Spanska
2026-02-20
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Vi söker tre till fyra skicklig gymnasielärare inför HT26 i ämnena Idrott och hälsa, Naturkunskap, Matematik, Spanska och Tyska.
Vi är öppna för olika slags ämneskombinationer. Deltider kan vara av intresse även om vi föredrar heltidslösningar.
Viktigt med kommunikativ förmåga och att bygga goda relationer till både arbetskamrater och elever. På Tumba gymnasium ger vi stort inflytande till arbetslagen och det är viktigt att du gillar att samarbeta och att utvecklas kollegialt. Tumba gymnasium är en av regionens mer välfungerande och resultatstarka gymnasieskolor och vi letar efter dig som uppskattar att ge och ta när du utvecklar din yrkesskicklighet tillsammans med oss andra på skolan.
Våra elever är generellt drivna (med höga intagningspoäng) och förutom en hög övergång till univeristet och högskolor har flera elever utmärkt sig i nationella och internationella tävlingar de senaste åren. Vi har flera spetsutbildningar och som skola är vi särskilt kända för våra lärartäta och framgångsrika upplägg i matematik. Du arbetar nära skickliga kollegor och tillsammans har ni möjlighet att lägga upp mycket av undervisningen. För dig som gillar att utvecklas med trevliga och skickliga ämneskollegor är detta ett gyllene tillfälle. Dina arbetsuppgifter
Du tillhör ett arbetslag och merparten av din undervisning sker med programmets elever. Du är mentor och medskapande i ämnes- och arbetslagsutvecklingen. Du ansvarar normalt för sammanlagt 6 stycken 100-poängskurser under ett läsår (ca 16 timmar undervisning per vecka) och har gott om tid för att utvecklas som lärare på en skola som alltid sätter det kollegiala i centrum. Kvalifikationer
Du är gymnasielärare med legitimation i något av ämnena Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Spanska eller Tyska. Du ska ha hög kommunikativ och språklig kompetens och i dialog med elever underlättar du deras lärande och språkliga utveckling. Du ska tycka om människor och vara en lagspelare som trivs med andra. Tumba tar emot elever från ca 20 kommuner, flertalet från Stockholmsområdet och de kommer till oss med höga ambitioner och olika skolbakgrund. Vi arbetar målinriktat med att utveckla dem alla inför framtiden.
Erfarenhet av att arbeta som lärare är ett plus, liksom goda färdigheter avseende IKT. Vi arbetar i Googlemiljö och det är positivt med kunskapar om digitalisering i undervisningen. Nyfikenhet och viss förtrogenhet med AI är ett plus. Självklart tar vi även emot sökande direkt från lärarutbildningen förutsett att du har rätt profil och utbildning.Anställningsvillkor
Vi intervjuar fortlöpande så var gärna tidig med din ansökan. Tillsvidareanställning kan erbjudas legitimerade lärare med goda referenser, annars tillämpas provanställning eller visstidsanställning ett läsår. Anställningen börjar den 12 augusti 2026.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
