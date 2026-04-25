Tumba gymnasium söker skicklig logoped till ny utbildning mot språkstörning
2026-04-25
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2026-04-25Beskrivning
Tumba gymnasium startar till hösten 2026 Stockholmsregionens första utbildning på Restaurang- och livsmedelsprogrammet för elever med språkstörning. Idag saknas nationella program med detta upplägg i regionen, vilket gör att målgruppen riskerar att inte fullfölja sin gymnasieutbildning. Vi söker nu en skollogoped som vill vara med från starten av vår satsning och som brinner för att skapa bättre förutsättningar för dessa elever. Första året är tjänsten 60 procent men målet är att utöka tjänsten till heltid i takt med att programmet växer.I rollen som skollogoped på Tumba gymnasium kommer du att både ingå i den skolövergripande elevhälsan, men framför allt arbeta operativt med uppstarten och etablerandet av vår profil för elever med språkstörning. Målet är att skapa en hållbar utbildningsmodell som rustar eleverna för arbetslivet och ökar deras måluppfyllelse. Du kommer att arbeta nära lärarna i både praktiska och teoretiska ämnen för att integrera språkstöd i hela undervisningen.Dina arbetsuppgifter
Huvudfokus är att etablera vårt specialpedagogiska program för elever med språkstörning. Du får stor möjlighet att påverka hur vi organiserar arbetet och vilka insatser vi prioriterar. Under projektets första år kommer dina prioriterade områden vara:
Fortbildning och handledning: Utbilda personalen kring språkstörning och språkstödjande undervisning.
Materialutveckling: Ta fram visuellt och språkanpassat stödmaterial samt anpassade lektionsupplägg i samverkan med lärarna.
Anpassad APL: Utveckla modeller för arbetsplatsförlagt lärande med extra stöd för eleverna och tydliga instruktioner till handledare.
Elevhälsoarbete: Ansvara för det systematiska elevhälsoarbetet kring målgruppen tillsammans med biträdande rektor.
Uppföljning: Genomföra kartläggningar och utvärderingar med elever, vårdnadshavare och personal för att förfina utbildningen.
Dokumentation: Dokumentera metoder och erfarenheter för att kunna sprida modellen vidare.Kvalifikationer
Du har hög kommunikativ kompetens och förmåga att i dialog med elever underlätta deras lärande och språkliga utveckling. Du är en lagspelare som trivs med att samverka med olika professioner och professionellt stötta pedagogerna i deras vardag. Vi arbetar i Google-miljö och ser gärna att du har kunskaper om digitalisering i undervisningen samt nyfikenhet på AI som ett pedagogiskt verktyg. Vi ser att du:
Är legitimerad logoped
Har kompetens inom språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, flerspråkighet, AKK och visuellt stöd
Har minst två års erfarenhet
Meriterande:
Skollogopedi och EHT-arbete
Fortbildning och handledning av personal
Tvärprofessionellt samarbete
Erfarenhet av ProRenataAnställningsvillkor
HÖK. Tillsvidareanställning kan erbjudas om 60 procent under läsåret 2026/26 med goda förutsättningar att tjänsten byggs ut under följande läsår.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Johan Helttunen johan.helttunen@botkyrka.se
9875848