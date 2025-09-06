Tumba gymnasium söker skicklig deltidslärare i Matematik
2025-09-06
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Vi söker en skicklig gymnasielärare i matematik från den 1 november och fram till sommaren 2026.
Vi har behov av en deltid p g a att en lärare ska vara föräldraledig resten av läsåret. Detta är en utmärkt chans att pröva på ett arbete på en välfungerande skola. I åk1 har vi aldrig har fler än 18-21 elever per mattegrupp. I detta specifika uppdrag ingår att arbeta i liten grupp med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, en del är elever är mycket drivna och duktiga i matematik, andra mindre duktiga, men alla mår bra av en tydlig, välorganiserad undervisning och genomtänkt planering. Självklart är det viktigt med kommunikativ förmåga och att kunna bygga goda relationer till både arbetskamrater och elever. På Tumba gymnasium har arbetslagen stort inflytande. För dig som gillar att utvecklas med trevliga och skickliga ämneskollegor är detta ett gyllene tillfälle. Dina arbetsuppgifter
Du tillhör ett arbetslaget AST och har merparten av din undervisning med programmets elever. Du är mentor och medskapande i ämnes- och arbetslagsutvecklingen. 70 procent anställning innebär normalt att du ansvarar för 4 stycken 100-poängskurser, (ca 11 timmar undervisning per vecka) och du får gott om tid för att utvecklas som lärare på en skola som alltid sätter det kollegiala i centrum. Kvalifikationer
Du är gymnasielärare med legitimation matematik. Du har god kommunikativ och språklig kompetens i din dialog med elever och kollegor, dina färdigheter underlättar elevernas lärande och språkliga utveckling. Du ska tycka om människor och vara en lagspelare som trivs tillsammans med andra. Tumba tar emot elever från cirka 20 kommuner, flertalet från Stockholmsområdet och flertalet kommer till oss med höga ambitioner, men med olika skolbakgrund. Vi arbetar målinriktat med att utveckla dem alla inför framtiden.
Erfarenhet av att arbeta som lärare är ett plus, liksom goda färdigheter avseende IKT. Vi arbetar i Googlemiljö och positivt med kunskapar om digitalisering i undervisningen, liksom erfarenheter av att arbeta med elever inom AST-spektrat. Självklart tar vi emot sökande från lärarutbildningen förutsett att du har rätt profil och utbildning. Det kan vara utmärkt att pröva på jobbet innan du helt går in i "skarpt" läge. Vi är flexibla och kan vi även tänka oss ett par lärarstudenter som delar på uppdraget under läsåret om det skulle passa bättre. Anställningsvillkor
Vi intervjuar fortlöpande så var gärna tidig med din ansökan.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
