Tullverket söker verksamhetsexpert särskilda förfaranden, vikariat
Tullverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Som verksamhetsexpert har du en viktig roll och hanterar intressanta frågeställningar, nationellt och internationellt. Du är ett stöd för hela Tullverket inom ditt sakområde.
Uppbördsavdelningen ansvarar för bland annat tillstånd, efterkontroller och uppbördsbevakning och är en av Tullverkets fyra operativa avdelningar. Avdelningen är indelad i de fyra enheterna Syd, Väst, Öst och Nord. Om tjänsten
Vi söker en verksamhetsexpert inom sakområdet särskilda förfaranden, vilket omfattar tullförfarandena aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning samt tillfällig införsel och angränsande frågor. Rollen som verksamhetsexpert innebär att du stöttar myndigheten i frågor kopplade till sakområdet och arbetar internationellt för harmonisering av rättstillämpningen samt rätts- och policyutvecklingen på området. Som verksamhetsexpert är du ett stöd för myndigheten i respektive förfarande, från tillståndsgivning till tullformaliteter samt regelefterlevnad och uppföljning.
Som verksamhetsexpert deltar du på möten internationellt och driver svenska intressen i de forum som du deltar i. Du är ett stöd till verksamheten avseende tolkning av lagstiftning och svarar löpande på frågor. Du tar initiativ till och utformar underlag för styrande och stödjande dokument. Du genomför analyser inom sakområdet samt bidrar med din kompetens inom olika projekt och utvecklingsarbeten. Du förväntas delta aktivt i förändrings- och förbättringsarbete. Att medverka till policy- och rättsutveckling är en annan viktig arbetsuppgift.
Som verksamhetsexpert har du fördjupad kunskap inom sakområdet och står för helhetssynen inom ditt ansvarsområde. Detta inbegriper bland annat att övervaka och identifiera artiklar i lagstiftningen som kan påverka sakområdet. Det är viktigt att som verksamhetsexpert tidigt i processen vara observant på hur olika förslag kan komma att påverka Sverige och Tullverket och medverka till att förslagen utformas på ett för Sverige och Tullverket lämpligt sätt.
Befattningen innebär även att kommunicera internt och externt inom sakområdet och du är engagerad i utbildningsinsatser. Tjänsten inkluderar arbete med Tullverkets intranät, webbplats och olika typer av skriftliga vägledningar. Omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter och organisationer ingår också i rollen, liksom att skapa underlag för samt besvara remisser och yttranden.
Befattningen innebär stort eget ansvar, du måste ha förmågan att ta egna initiativ och driva arbetet framåt, du förutsätts vara positiv till att vid behov bistå de andra verksamhetsexperterna inom Tullverket och då vara behjälplig inom andra sakområden. Du delar aktivt med dig av dina kunskaper.
I rollen som verksamhetsexpert är det viktigt att du är professionell, samarbetsorienterad och att du har en helhetssyn inom ditt sakområde och över process- och avdelningsgränserna samt att du kan representera Sverige och Tullverket internationellt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen och 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom Tullverket (eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig) alternativt 8 års relevant arbetslivserfarenhet inom Tullverket (eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig)
Erfarenhet av utredande arbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PP mm)
Meriterande:
IT-kunskap
Fördjupad kunskap inom sakområdet särskilda förfaranden
Fördjupad kunskap om tullproceduren
Erfarenhet av att sammanställa, analysera och presentera information
Erfarenhet av arbete med policy- och normgivning
Erfarenhet av att utveckla metoder och arbetssätt
Erfarenhet av internationellt arbete
Vana vid självständigt utredningsarbete och tolkning av lagstiftning
Erfarenhet av remiss- och lagstiftningsarbete
Genomgått Tullverkets grundutbildningDina personliga egenskaper
Som person är du både resultatinriktad och eftertänksam samt har fallenhet för problemlösning och analytiskt tänkande. Du arbetar självständigt, eftersträvar och tar egna initiativ till ständiga förbättringar och är en kunskapsresurs för andra. Du är en bra kommunikatör med pedagogisk förmåga i både tal och skrift.
Du är intresserad av omvärldsfrågor och hur de påverkar vår verksamhet. Det är viktigt att du är bekväm i en expertroll som bl.a. kan innebära att ta fram tydliga förslag med rekommendationer till Tullverkets uppfattning i en fråga.
Eftersom arbetet kräver mycket kontakter och dialog med kollegor och andra delar av verksamheten vill vi att du är inlyssnande, lyhörd och har lätt för att samarbeta med din omgivning. Arbetet som verksamhetsexpert innebär perioder av hög arbetsbelastning och du behöver ha förmågan att prioritera och fokusera på rätt saker.
Du är van vid att hantera stora textmassor och kan snabbt identifiera essensen i texten. Du är vidare bra på att jobba efter uppsatta deadlines.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Övrig information
Ref.nummer: TV-2026-15831
Placeringsort: Du kommer organisatoriskt att tillhöra uppbördsenhet väst, med du kan vara placerad på något av Tullverkets kontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm eller Sundsvall.
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat som sträcker sig till och med 2028-08-31, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor inom och utanför Sverige ingår i tjänsten.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av David Linghammar 031-633735 mellan 20-24 juli resp Sandra Rasmusson 031- 633463 from 5 augusti. Frågor om rekryteringsprocessen ring Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare för OFR-P/TULL-KUST Tommy Göthlin 031-633695 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk 031-633706.
Ansökan ska bestå av ett personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast 16 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9998850