Tullverket söker Vakthavande befäl TLC, Kontrollavdelningen
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet som vakthavande befäl på Tullverkets ledningscentral något för dig.
Ledningscentralen tillhör organisatoriskt Tullverkets kontrollavdelning men ledningscentralen stöttar hela den händelsestyrda operativa verksamheten. Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut. Uppdraget är även att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Om tjänsten
Som Vakthavande befäl vid Tullverkets ledningscentral kommer du att besluta i och samordna nationella ärenden och insatser samt andra uppdrag som man får inom ramen för ledningscentralens verksamhet. I rollen som Vakthavande befäl ingår bland annat att stötta och hantera frågor från den operativa verksamheten, kontakter med samverkande myndigheter samt bidra till att Tullverkets ledningscentral har en samlad och aktuell operativ lägesbild.
Vakthavande befäl i kommer också att vara förundersökningsledare, vilket innebär att följa aktuella utredningar och ta ställning till vilka utredningsåtgärder och beslut som krävs. I sitt arbete har Vakthavande befäl stöd av ledningscentralens ledningsoperatörer och biträdande vakthavande befäl i område Väst. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt.
Som Vakthavande befäl arbetsleder man övriga roller inom ledningscentralen under vissa arbetspass.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Förundersökningsutbildning
Minst tre års arbetslivserfarenhet att planera, genomföra alternativt leda operativa insatser från brottsbekämpande myndighet
Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
Svenskt medborgarskapKörkortskrav
Utbildning som tjänsteman i beredskap (TIB)
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som chef/ledare
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av Tullverkets kontrollverksamhet, hämtad från brottsbekämpning, tullkriminal, underrättelse- eller klareringsverksamhet Dina personliga egenskaper
Stabil, lugn och trygg vid pressade situationer
Mycket god samarbetsförmåga för att på alla nivåer kunna samverka, såväl internt som externt
Beslutsam och handlingskraftig. Kunna fatta snabba beslut och agera utifrån dessa trots svåra omständigheter
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Förmåga att såväl vid muntliga som skriftliga presentationer uttrycka sig strukturerat och tydligt
Tydlig kommunikatör. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter
Flexibel, med förmåga att kunna anpassa sig till ändrade omständigheter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-09711
Placeringsort: Stockholm eller Malmö
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Olov Hellqvist , 08-45 65 811. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21 och för Saco-S, Lena Edehag. 08-456 58 68
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-05-12. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 400 anställda och leds av vikarierande generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
