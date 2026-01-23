Tullverket söker utredare till Sundsvall
2026-01-23
Vill du jobba med utvecklande arbetsuppgifter tillsammans med ditt team och bidra till Tullverkets brottsbekämpande verksamhet? Tullkriminalenhet Nord söker en flexibel och ansvarstagande utredare - ansök och bli en av våra nya medarbetare!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för varsitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. I Nord utreder utredningsgrupperna både grova brott och mängdbrott. Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I område nord finns flera roller inom utredningsgrupperna såsom utredare, analytiker och beslagshandläggare. Utredningsgrupperna tar gemensamt ansvar för ärenden i hela nords geografiska område. Arbetet bedrivs teambaserat och du kommer att utgöra en viktig del av en grupp som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.
Vi hjälps åt på gruppen och mellan grupperna, och även mellan verksamheterna för att klara vårt uppdrag i vårt stora område.
Brottsutredare vid Tullverkets brottsbekämpning deltar aktivt i den operativa fasen av förundersökningen och arbetar bland annat med att:
• Utreda brott, hålla förhör med misstänkta och vittnen, samla in utredningsmaterial, gå igenom beslag och kontrollera bevisning
• Strukturera, tolka och bearbeta information
• Sammanställa förundersökningsprotokoll
• Kontakt med ombud/advokat, tolk samt anhöriga till misstänkta
• Delta i arbetet med olika former av biståndsframställningar och samverka med andra funktioner inom Tullverket samt med andra myndigheter, såväl svenska som utländska
• Vid behov delta i husrannsakningar och hämtning till förhör
• I förekommande fall biträda åklagare vid domstolsförhandling
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund, du ser till hela Tullverket.
Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på att du både är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbete som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom arbetsområdet som bedöms relevant för tjänsten
• Relevant erfarenhet av praktiskt arbete med utredning, alternativt erfarenhet av praktiskt arbete inom brottsbekämpande myndighet som Tullverket bedömer relevant för tjänsten. Erfarenhet ska vara förvärvad inom de senaste 3 åren.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• God datorvana och självständigt kunna använda grundläggande program i Officepaketet för att t ex kunna rapportera, dokumentera och presentera
• Svenskt medborgarskap
• Svenskt körkort, klass B för personbil
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom brottsutredning
• Grundläggande kriminologi och/eller juridikkunskaper
• Arbete med brottsbekämpning inom Tullverket Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Flexibilitet och därmed förmåga att prioritera och anpassa dig till nya krav
• Förmåga att arbeta under press och att hantera hastigt uppkomna situationer
• Analytisk förmåga och ett utvecklat sinne för struktur och metodik
• Social kompetens och god samarbetsförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01419
Placeringsort: Sundsvall
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Resor inrikes förekommer. Utrikesresor kan förekomma.
Kontorsarbetstid tillämpas. Beredskap både kvällar och helger
kan förekomma. Arbetet kan i vissa fall omfatta obekväm arbetstid.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Fredrik Östlund, gruppchef tullkriminalen 026-424 54 11.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Erland Solander 060-67 25 02, och för SACO-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-02-13. Urval och intervjuer kommer att hållas efter det. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9701243