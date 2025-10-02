Tullverket söker underrättelsehandläggare uppbörd och restriktioner
Tullverket / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle, samt göra skillnad genom att säkerställa korrekt uppbörd och stoppa inflödet av varor som hotar hälsa, miljö och säkerhet?
Vill du även jobba i en flexibel verksamhet där nytänkande premieras, med högt i tak och nära till besluten? I så fall är Tullverket något för dig.
Tullverkets operativa verksamhet delas in i fyra avdelningar: Kontroll-, Uppbörd-, Tullkriminal- och Underrättelseavdelningen. Underrättelseavdelningen bedriver underrättelseverksamhet med leveranser till alla delar av Tullverket.
Verksamheten har som mål att skapa underlag för att fastställa korrekta tullavgifter, mervärdesskatt, andra skatter och avgifter samt att säkerställa att bestämmelser om in- och utförselrestriktioner följs. Endast godkända varor skall passera vår gräns. Tullverket har också en central roll i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som underrättelsehandläggare inom uppbörd och restriktioner arbetar du framförallt med risker i varuflödet och operativ underrättelseanalys. Du ansvarar för att information inhämtas, bearbetas, analyseras och delges. Ditt arbete presenteras och kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt, övervägande i skriftlig form men även muntliga föredragningar genomförs. Mottagare av ditt arbete är framförallt Tullverkets kontrollerande verksamheter inom Kontrollavdelningen och Uppbördsavdelningen.
I rollen som underrättelsehandläggare hanterar du stora mängder data och information och det är viktigt att göra denna tillgänglig och sökbar. Du förutsätts även kunna ta till dig ny lagstiftning och ta ansvar för att vidareutveckla arbetssätt beroende på ändrade förutsättningar. Du bidrar till lösningar som hjälper organisationen att förstå och agera utifrån sin egna data och för att skapa värde och effekt. Resor kan förekomma i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hantera och driva operativa underrättelseärenden till färdig underrättelseprodukt
• Registrera, inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser i Tullverkets systemstöd
• Producera operativa underrättelseprodukter, t.ex. operativa underrättelserapporter och riskprofiler
• Samverka med andra myndigheter och externa aktörer, såväl nationellt som internationellt
• Sammanställa och kommunicera information i syfte att skapa underlag för prioritering av ärenden
• Vara delaktig i utveckling av verksamheten och arbetsmetoder
I den operativa underrättelseverksamheten finns behov av en välfungerande dialog och nära samarbete mellan handläggare och andra funktioner inom Tullverket.
Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på flexibilitet. Myndigheten och omvärlden är i ständig utveckling och förändring, vilket innebär att det ibland behövs göras snabba prioriteringar som ställer höga krav på god omställningsförmåga.
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt våra värdeord; helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, samhällsvetenskap, statistik, juridik, logistik, datavetenskap eller motsvarande
• Minst ett års erfarenhet av arbete som handläggare eller analytiker/utredare vid statlig myndighet eller annan erfarenhet vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med och analysera stora datamängder och information
• Mycket god datorvana och beprövad förmåga att lära dig nya system och tekniska verktyg
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
• Kunskaper i tullprocedur och varuklassificering
• Erfarenhet av underrättelsearbete
• Erfarenhet av ekonomiskt utredningsarbete från bank/finans, redovisning, myndighet eller liknande som arbetsgivaren bedömer som relevantDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt. Du genomför och levererar resultat utifrån överenskommelse och tar ansvar för vad som behöver göras. Du förstår snabbt problem och uppgifter; löser problem på ett kreativt och relevant sätt och kommer med förslag och uppfinningsrika lösningar. Du har förmågan att fortsätta arbetet framåt även när vägen inte är spikrak. Du får saker att hända och har en god förmåga att prioritera. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, både internt och externt.
Som person ser vi att du uppskattar och bidrar till en god stämning; är hänsynsfull, tolerant, öppen och lyhörd. Vi ser gärna också att du är uthållig och kan arbeta under press.
Du följer organisationens regler och procedurer, verkställer planer med engagemang och beslutsamhet, uppnår resultat med hög kvalitet, samt arbetar självständigt, är initiativrik, ansvarstagande och litar på din egen förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Övrig information
Referensnummer: TV-2025-22684
Placeringsort: Malmö
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Elin Nordin, 08-456 54 68. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST; Sandra Sånesson, 040-661 29 96 och för SACO-S; Charlotta Lindgren, 040-661 31 07.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 23 oktober år 2025. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9536423