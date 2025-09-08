Tullverket söker tullinspektör inre kontroll, Hån
Årjäng
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets kontrollavdelning i en inre kontrollgrupp något för dig.
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel till Sverige där Tullverket dels letar efter varor som strider mot restriktioner samt säkerställer att rätt tullavgifter och skatter tas ut. Kontrollavdelningen har även i uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och säkra konkurrensneutralitet. Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som tulltjänsteman i en inre kontrollgrupp kommer du i huvudsak att arbete med klareringsarbete. Du kommer att arbeta i vår klareringsexpedition i Hån där du säkerställer att företag och privatpersoner efterlever tullbestämmelserna, bland annat genom att granska tulldeklarationer. Kontroll av tulldeklarationer innebär att säkerställa att rätt avgifter betalas och att in- och utförselrestriktioner efterlevs.
Arbetet är varierat och innefattar allt från expeditionsarbete, administrativt arbete, kontakt med speditörer, företag, privatpersoner och myndigheter.
Arbetet kan även innefatta fysiska kontroller och varuundersökningar i det kommersiella godsflödet.
Som tulltjänsteman arbetar du uniformerad, du fattar olika former av myndighetsbeslut och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket såväl internt som externt.
Eftersom vi har öppet dygnet runt arbetar vi skift och det innebär att du behöver vara bekväm med oregelbundna arbetstider.
Just nu är Tullverket inne i ett spännande men omfattande förändringsarbete där vi infört ny tullagstiftning med tillhörande nya digitala system vilket innebär att du måste vara nyfiken och intresserad av att lära dig nya saker.
Viktigt också att dina värderingar stämmer överens med den statliga värdegrunden.
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning
• Minst tre års arbetslivserfarenhet
• God förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
• Arbetet kräver god fysik och god hälsa eftersom arbetstiderna är oregelbundna
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial utbildning inom tex beteendevetenskap, samhällsvetenskap, spedition/logistik, kriminologi/juridik, ekonomi eller it/teknik
• Erfarenhet av erfarenhet från arbete där du haft mycket kontakt med människor och behövt anpassa ditt bemötande och din kommunikation
• Arbetslivserfarenhet av handläggning eller ärendeadministration
• Erfarenhet av tullrelaterat arbete under de senaste 10 åren tex speditionsbranschen eller från verksamhet som arbetar med utrikeshandel
• Du kan kommunicera obehindrat i tal på andra språk utöver svenska, norska, danska och engelskaDina personliga egenskaper
Tjänsten passar dig som kan och vill ta egna beslut inom givna ramar och självständigt driva ditt arbete. Arbetet sker i grupp vilket förutsätter att du som person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har integritet. Andra viktiga egenskaper är att du har förmågan att hantera stora arbetsmängder och prioritera det väsentliga, samt kunna lösa problem och ta beslut med bra kvalité. Vidare är det viktigt att du är noggrann och har gott omdöme. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du ska vara i god fysisk form eftersom du kommer att arbeta skift och kan komma att utbildas i konflikthantering, vilket kan upplevas krävande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utbildning och anställning
Anställningsstart är den 20 januari 2026.
När anställningen börjar kommer du att genomgå en utbildning på ca 4 månader som startar den 27 januari och inleds med tre närvarodagar i Göteborg. Utbildningen innefattar teori varvat med praktik och kommer att genomföras framförallt på din anställningsort men även på annan ort, vilket innebär resor.
Anställningen är en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Övrig information
Referensnummer: TV-2025- 20443.
Placeringsort: Hån.
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning samt drogtest och bakgrundskontroll. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Camilla Eklund, 0573-295 41, Christina Larsson, 0573-295 02. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin, 031-63 36 95 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, 031-63 37 06.
Välkommen med din ansökan senast den 24 september. Ansökningshandlingar inkluderar CV. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
