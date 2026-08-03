Tullverket söker tullaspiranter Stockholm eller Arlanda
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2026-08-03
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Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets kontrollavdelning något för dig.
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket dels letar efter varor som strider mot restriktioner samt säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut. Även kontroller inne i landet utförs efter det att varan passerat gränsen. Kontrollavdelningen arbetar med hela kedjan från underrättelse, kontroll, gripande och utredning. Kontrollavdelningens operativa arbete bedrivs i grupper där man arbetar med Tullverkets hela uppdrag.
Om tjänsten
Som tulltjänsteman i yttre kontrollgrupp kommer du främst arbeta med att genomföra kontroller av varor i gods- och resandeflödet till och från Sverige. Det kan bland annat innebära att genomsöka containrar, fartyg, fordon, bagage, lager och terminaler för att hitta varor som inte är godkända att föra in eller ut ur Sverige. Exempel på sådana varor är bland annat narkotika, läkemedel, vapen men även restriktionsvaror som inte uppfyller EU:s krav tex farliga leksaker och elektronik. Arbetet kan även innebära expeditionsarbete där du kontrollerar tulldeklarationer i syfte att säkerställa att rätt avgifter betalas och att in- och utförselrestriktioner efterlevs. Tjänsten innebär också att besluta om tvångsmedel vilket innefattar att till exempel behöva gripa/frihetsberöva personer, rapportera brott och hålla förhör.
Som tulltjänsteman arbetar du uniformerad och beväpnad, du fattar olika former av myndighetsbeslut och möter dagligen allmänheten och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du kan behandla människor med respekt och förståelse, att du har ett gott omdöme samt är en god representant för Tullverket såväl internt som externt.
Du måste ha förmågan att klara av situationer som är psykiskt som fysiskt krävande, t.ex. kan du komma att behöva vistas i smutsiga miljöer, trånga utrymmen och ofta utomhus i alla typer av väder. Du behöver ha goda fysiska förutsättningar för att genomgå självskyddsutbildning och du kommer att få utbildning i att hantera OC-spray och batong. Under grundutbildningen kommer du även att utbildas i tjänstepistol. Vidare behöver du också vara en mycket van bilförare för att klara Tullverkets förarutbildning. Arbetet innebär skifttjänstgöring så du behöver vara bekväm med oregelbundna arbetstider.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning samt lägst betyg godkänd/2/E i: Matematik, Samhällskunskap, Svenska och Engelska
Minst fyra års arbetslivserfarenhet
God förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Svenskt körkort, klass B för personbil, samt mycket god körvana
Normalt färgseende
Arbetet kräver god fysik och god hälsa eftersom arbetstiderna kan vara oregelbundna samt arbetet och utbildningen är fysiskt krävande
Simkunnig, 200 meter bröstsim
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att ta ansvar och/eller leda andra – det kan vara inom arbete, föreningsliv, idrott eller andra sammanhang där du haft en ledande roll
Erfarenhet från roller där du haft mycket kontakt med människor och behövt anpassa ditt bemötande och din kommunikation
Erfarenhet av praktiskt och fysiskt krävande arbete
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal på andra språk utöver svenska, norska, danska och engelska som arbetsgivaren bedömer relevant
Personliga egenskaper
Arbetet sker i grupp vilket förutsätter att du som person har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Du är trygg i dig själv, ansvarstagande, serviceinriktad, har integritet och kan utifrån givna ramar arbeta självständigt och vågar ta egna initiativ. Som person är du stabil, hanterar press bra och behåller fattningen även i stressiga situationer. Andra viktiga egenskaper är att du är rättsmedveten, har förmåga att leva upp till lagar och regelverk och har gott omdöme. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Som medarbetare i Tullverket är du professionell och arbetar enligt vår värdegrund; ansvarstagande, helhetssyn och nytänkande. Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med förmåga att hantera myndighetsutövning.
Utbildning och anställning
Anställningsstart är den 8 februari 2027. Du påbörjar din anställning som tullaspirant med en grundutbildning som är uppdelad i teori- och praktikdel, totalt ca 16 månader. Ca 100 utbildningsdagar under teoridelen kommer att förläggas med närvaro i Stockholm. Teoridelen varvas med praktiska moment och självstudier på distans, vilket ställer höga krav på att du tar eget ansvar för studierna. Praktikdelen genomförs på stationeringsorten. Ingångslönen under utbildningstiden är 27 000 kr. Efter godkänd grundutbildning upphör aspirantanställningen och övergår i en tillsvidareanställning med en lön på lägst 32 000 kr.
Övrigt
Referensnummer: TV-2026-16686.
Placeringsort: Stockholm eller Arlanda.
Om du går vidare i processen kommer du först att få genomföra online tester och efter det kallas de som går vidare till en obligatorisk informationsträff och därefter till intervju samt prövning hos Plikt- och Prövningsverket. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning samt drogtest och bakgrundskontroll. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För oss är det självklart med en arbetsplats som är inkluderande och vi eftersträvar jämställdhet och mångfald.
För mer information och ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i rekryteringssystemet i samband med att ansökan skickas in. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna och bifoga betyg är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vid frågor om tjänsten kan du ringa 08-456 56 09 eller maila kont.ost.rekrytering@tullverket.se
. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060 67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Thomas Eriksson (Arlanda) 08-456 66 38 och Mari Höglund (Stockholm) 08-456 58 30, för Saco-S, Lena Edehag, 08-456 58 68. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
102 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10018381