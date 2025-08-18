Tullverket söker tjänsteansvarig/administratör till verksamhetsservice
2025-08-18
Verksamhetsservice söker Tjänsteansvarig som har förmåga att samordna, utveckla och processförbättra och som samtidigt är en stjärna på att ge god service.
Administrationsavdelningen ansvarar inom Tullverket för områdena inköp & upphandling, lokaler, fordon, beklädnad samt kontors- och verksamhetsservice samt för Tullverkets miljöledningssystem. Avdelningen består av ett ledningsstöd och tre nationella enheter. Från den 1/9 kommer Administrationsavdelningen att ingå i nya Förvaltningsavdelningen tillsammans med ekonomienheten samt säkerhets- och beredskapsenheten. Förvaltningsavdelningen kommer att ha cirka 80 medarbetare.
Enheten för verksamhetsservice består av drygt 30 medarbetare som har sin geografiska placering på olika platser i landet, främst i Stockholm, Malmö och Göteborg. Enheten för verksamhetsservice leds av enhetschef och har ett enhetsstöd bestående av verksamhetssamordnare, verksamhetsutvecklare och tre ansvariga chefer i en geografisk indelning: syd, väst och öst/nord.
Verksamhetsservice har en portföljstyrning med ett Facility management - tjänsteutbud som bl.a. innehåller förvaltning av myndighetens lokaler, fordon, beklädnad, skydd av egendom och tjänstekort. Enheten utvecklar, förvaltar, tillhandahåller och säkrar verksamhetsbehovet av ändamålsenlig och effektiv verksamhetsservice. Enheten har också viktiga ansvars- och arbetsuppgifter kopplat till höjd beredskap och särskilda händelser. Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Tjänsten består av två delar;
Tjänsteansvarig inom tjänsteområde Kundservice, Beklädnad.
• Omvärldsbevakning och avtalsuppföljning
• Identifiera och formulera verksamhetens behov
• Säkerställa tjänsternas livscykel och förvaltning
• Driva, följa upp och säkra att förändringar/förbättringar av processen genomförs och anammas inom enheten
Den andra delen av arbetet är det daglig löpande arbetet inom Verksamhetsservice områdena Öst och Nord. Tillsammans med kollegorna i teamet bidra du till att satta mål nås, och att du på ett drivande och engagerat sätt medverkar i att utveckla, förvalta och tillhandahålla tjänsteutbudet.
Arbetsuppgifterna är varierande med fokus på att underlätta vardagen för övriga funktioner inom Tullverket.
Din placering är i Stockholm och du kommer att tillhöra Verksamhetsservice Öst/Nord, ett team bestående av 10 personer och du rapporterar till chef för serviceområde Öst/Nord.
Vi söker dig som har:
• 3-årig gymnasieutbildning samt lägst betyg godkänd/3/E
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med kundservice, beklädnad och inom serviceyrke
• Erfarenhet av att ansvara för att leda och driva uppdrag/projekt
• Erfarenhet av att formulera/uppdatera styr-& stöddokument och god vana att självständigt organisera och planera för administrativa rutiner
• Erfarenhet av omvärldsspaning och avtalsuppföljning
• Mycket god förmåga att kommunicera och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av IT systemstöd inom Facility Management
• Svenskt körkort, minst klass B för personbil, manuell
• God fysik eftersom arbetet kan vara fysiskt krävande
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av LoU och dess innebörd
• Erfarenhet av ständigt förbättringsarbete
• Erfarenhet av offentlig förvaltning Dina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, serviceinriktad, har integritet och kan utifrån givna ramar arbeta självständigt. Vi ser gärna att du är analytisk, systematisk och noggrann med förmåga att växla mellan detaljer och helhetssyn. Du vågar ta initiativ och är nyfiken med ett gott omdöme. Du är en person som har stor social kompetens och god samarbetsförmåga samt har en väl utvecklad förmåga att bemöta kunder och besökare med olika behov och förväntningar. Andra viktiga egenskaper är att du har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och prioritera det väsentliga samt genomföra dessa med bra kvalitet. Du har en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig efter ändrade förutsättningar.
Du finner din drivkraft och arbetsglädje i att ge en god och professionell service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-18577
Placeringsort: Stockholm. Resor med övernattningar förekommer både inom aktuella serviceområden som till övriga huvudorter.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Snarast
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Chef Serviceområde öst/nord, Gustav Nyman tel. 08-456 50 4415.För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST: Anders Edström och tel. 08 - 456 62 91 och SACO-S vid Tullverket: Lena Edehag tel. 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 september 2025. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
