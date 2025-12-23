Tullverket söker spanare vid Tullverkets underrättelseenhet, vikariat
2025-12-23
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Underrättelseavdelning något för dig.
Tullverket har som uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö.
Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och ska ha förmåga att arbeta med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, såväl restriktioner som uppbörd.
Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord. Avdelningen består också av Tullverkets selekteringscenter (TSC) samt enheten för strategisk analys och nationell desk.
Vi söker nu spaningspersonal som ska arbeta med underrättelseinhämtning till underrättelseenheten Väst med placering i Göteborg.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Tullverket söker spanare med erfarenhet av målinriktad spaning inom den brottsbekämpande verksamheten.
Inom Tullverkets Underrättelseavdelning har spanare som huvudsaklig uppgift att utföra målinriktat spaningsarbete mot storskalig smuggling och organiserad brottslighet. I arbetet kan även vissa initiala utredningsåtgärder ingå. Personal placerad inom spaningsverksamheten är utrustad med tjänstevapen för vilket utbildning krävs.
Som medarbetare i Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund samt att du ser till hela Tullverket.
Vi söker dig som har:
• Grundläggande utbildning inom brottsbekämpning eller motsvarande utbildning/erfarenhet erhållen på annat sätt
• Genomförd och godkänd konflikthantering inklusive kommunikation, självskydd, OC-spray och batongutbildning
• Genomförd och godkänd vapenutbildning
• Erfarenhet av arbete inom brottsbekämpande verksamhet
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Datorvana och självständigt kunna använda grundläggande datorprogram i Officepaketet för att t ex kunna rapportera, dokumentera och presentera
• Svenskt körkort, lägst klass B. Bilkörning sker varje dag i tjänsten varför det är av stor vikt att vara en erfaren och duktig bilförare
• Svenskt medborgarskapDina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du är en stabil och trygg person med högt säkerhetstänkande. Din samarbetsförmåga är god och du bör ha en förmåga att läsa av och hantera olika uppkomna situationer. Som spanare kommer du att arbeta i en mindre grupp och det är därför viktigt att du är genuint intresserad av att arbeta i grupp och att utvecklas tillsammans med övriga medarbetare i gruppen. Du ska även ha förmåga att kunna arbeta självständigt. Du klarar av att arbeta under stressade former där du skall kunna fatta snabba beslut med gott omdöme. I funktionen som spanare krävs dessutom kreativitet, flexibilitet och initiativförmåga samt ett intresse för tekniska hjälpmedel.
Du ska behandla människor med respekt och förståelse, ha ett gott omdöme och vara en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Verksamheten är mångskiftande vilket ställer höga krav på att du både är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbete som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del i vardagen.
För befattningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV- 2025-29388.
Placeringsort: Göteborg.
Resor inrikes och utrikes kan förekomma.
Arbetet innebär skifttjänstgöring.
Placeringsort: Göteborg
Anställningen är ett vikariat begränsat till den 30 juni. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Innan en anställning kan komma i fråga kommer du även att drogtestas. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande gruppchef, 031-63 39 30. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Annika Jonsson, 031-63 35 33 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, 031-63 37 06.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 12 januari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
