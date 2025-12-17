Tullverket söker samordnare brottsförebyggande verksamhet
2025-12-17
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla, intressanta och spännande arbetsuppgifter inom en brottsbekämpande myndighet? I så fall är Tullverket något för dig.
Vi söker nu en samordnare för Tullverkets brottsförebyggande frågor med placering inom enheten för strategisk analys och nationell desk på underrättelseavdelningen. Arbetet sker i nära kontakt med de medarbetare inom Tullverket som ansvarar för Samverkan mot tullbrottslighet, en samverkansform som syftar till att företag ska undvika att bli måltavla eller verktyg för brott.
Underrättelseavdelningen hanterar underrättelse- och riskanalys och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet. Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
I tjänsten som samordnare ansvarar du för att:
• Hålla samman Tullverkets brottsförebyggande arbete och säkerställa en strategisk styrning och effektiv resultatuppföljning för myndighetens samlade arbete
• Ge stöd till andra delar av myndigheten för att de ska ha bra förutsättningar att arbeta effektivt med sina brottsförebyggande insatser
• Analysera aktuella trender och hot inom området tillsammans med övriga kollegor på enheten
• Med aktiva insatser bidra till att brottsförebyggande åtgärder vidtas hos företag, myndigheter och andra aktörer som är relevanta för att motverka de brott som Tullverkets uppdrag omfattar
• Agera sakkunnig och rådgivare genom att ta fram underlag för beslut om strategiska inriktningar och ställningstaganden samt att representera myndigheten i interna och externa nätverk inom det brottsförebyggande området
I det dagliga arbetet är internt samarbete på avdelningen såväl som samarbete med andra operativa delar i Tullverket en naturlig del. Arbetet är nationellt vilket innebär arbete med myndigheten i hela landet och ibland närvaro på övriga huvudorter. Nationell och internationell samverkan med andra myndigheter och framförallt med brottsbekämpande myndigheter är också ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. Det förekommer även resor både nationellt och internationellt.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom t ex kriminologi, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annan relevant utbildning för tjänsten vilken arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete vid statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete vid brottsbekämpande myndighet
• Erfarenhet av utredningsarbete vid statlig myndighet
• Erfarenhet av att arbeta med varuflöde och gränsöverskridande handel från myndighet eller företag
Personliga egenskaper
• Du är en god projektledare med ett arbetssätt som präglas av initiativkraft, god struktur och att du är intresserad av att driva frågor framåt tillsammans i team
• Analys och omdöme - Är lösningsorienterad, kan tänka utanför boxen samt har god förmåga att förstå och analysera information och kan snabbt göra förnuftiga och rationella bedömningar
• Kunskapsintresserad - Håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde, vill utvecklas inom sitt område, omvärldsbevakar och är en kunskapsresurs för andra
• Initiativ och ansvar - Agerar på eget initiativ och utifrån ett helhetsperspektiv, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• Samverkan - Är utåtriktad och har lätt för att skapa användbara kontakter och relationer som kan användas i det operativa arbetet för att nå framgång och resultat i ärenden
• Innovation - delta aktivt i förändringsarbete genom att bidrar med idéer och tankar på hur man kan utveckla och effektivisera verksamheten, våga ifrågasätta traditionella tillvägagångssätt och främja förändring och nytänkande i verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-28960.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Resor inrikes och utrikes kan förekomma.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Johan Moström,08-405 02 32. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/Tull-kust, Mari Höglund 08-456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 14 januari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
