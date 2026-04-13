Tullverket söker operativ handläggare, enhet syd
2026-04-13
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter inom handel och tullhantering? I så fall är Tullverket något för dig.
Uppbördsavdelningen är en av Tullverkets fyra operativa avdelningar. Vår huvudsakliga verksamhet sker på orterna Sundsvall, Stockholm, Malmö samt Göteborg. Verksamhetsområdena inom Uppbördsavdelningen är tillstånd, efterkontroll och uppbördsbevakning.
Uppbördsbevakningen utgör den del inom Uppbördsavdelningen som bland annat ansvarar för övervakning av pågående tullförfaranden, återbetalning och eftergift av tull, ändring av tulldeklaration efter frigörande, tulltillägg samt utredning av bristande efterlevnad av en skyldighet enligt tullagstiftningen. Totalt, inom Uppbördsbevakningen arbetar ca 60 tjänstemän, fördelade på fyra grupper.
Du kommer organisatoriskt tillhöra Uppbördsbevakningen i Malmö. Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
På uppbördsbevakningen har vi ett brett arbetsområde. Dina arbetsuppgifter som operativ handläggare kan bestå av att kontrollera tulldeklarationer för gods som omfattas av tullbestämmelserna, hantera ansökan om ändring av importdeklarationer, utreda bristande efterlevnad som uppstått i samband med införsel, transitering eller lagringsförfarandet, handlägga efterlysningsförfarande inom transitering eller export samt besluta om administrativa sanktioner. Handläggaren säkerställer att företag och privatpersoner efterlever tullbestämmelserna och fattar dagligen många myndighetsbeslut.
Som operativ handläggare arbetar du mycket självständigt och arbetet utförs i ett flertal elektroniska system. Arbetet innefattar mycket telefonkontakt med speditörer, företag, privatpersoner och andra myndigheter.
Arbetet innefattar även ständigt nya frågeställningar och situationer vilket innebär att handläggaren behöver vara både flexibel och problemlösande. Vi arbetar såväl i grupp som individuellt. Arbetstiden / normtiden är måndag till fredag 8.00-16.30.
När anställningen börjar kommer du att genomgå en grundutbildning som ger dig en grundläggande kunskap om begrepp och principer inom hanteringen av import- och exportvaruflödena. Beroende på upplägg varvas grundutbildningen med avdelningsspecifik arbetsplatsförlagd utbildning främst på din anställningsort, men kan även förläggas på annan ort.
Det kan förekomma resor och övernattningar i tjänsten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning med godkänt betyg i Matte B/2, Engelska B/6 och Svenska B/2 samt minst 3 års dokumenterad erfarenhet av tullrelaterat arbete under de senaste 5 åren
Erfarenhet från arbete med importdeklarationer
Mycket god samarbetsförmåga
God förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt körkort, klass B för personbil
Det är meriterande om du har:
Avslutad kvalificerad Yrkesutbildning eller Yrkeshögskoleutbildning inom spedition, logistik, ekonomi, juridik, alternativt studier om minst 60 p / 90 högskolepoäng inriktning inom spedition, logistik, ekonomi, juridik, statsvetenskap
Arbetslivserfarenhet från verksamhet som arbetar med logistik, spedition eller internationell handel
Erfarenhet av arbete inom service eller liknande arbetsuppgifter, till exempel arbete med kundkontakter
Erfarenhet av arbete med uppbördsrelaterade arbetsuppgifter inom Tullverket
Goda IT kunskaper, framförallt inom Excel och PowerBi
Kunskaper inom Data och Analys Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du som person har stor social kompetens och mycket god samarbetsförmåga. Du är ansvarfull, flexibel och kan utifrån givna ramar självständigt verka inom ett område och våga ta egna initiativ. Andra viktiga egenskaper är att du har förmåga att hantera stora arbetsmängder och prioritera det väsentliga, samt att kunna lösa problem och ta beslut med bra kvalitet. Vidare är det viktigt att du är noggrann och att du har gott omdöme.
Som medarbetare i Tullverket är du professionell och arbetar enligt vår värdegrund, ansvarstagande, helhetssyn och nytänkande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-06799.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse (dock senast 14 september i samband med utbildningsstart).
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn
könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Helén Persson, 040-661 30 44. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support,060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Sandra Sånesson, 040-661 29 96 och för SACO, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 22 april. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121250".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
https://www.tullverket.se/
102 54 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Tullverket
Anna-Karin Höglund anna-karin.hoglund@tullverket.se
