Tullverket söker medarbetare till uppbördsavdelningens ledningsstöd
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Tullverkets uppbördsavdelning har ett brett uppdrag att arbeta för en korrekt uppbörd, d v s tull, skatter och avgifter, genom de tre verksamhetsområdena tillstånd, efterkontroll och uppbördsbevakning. Det innebär att vi utfärdar och övervakar tillstånd som underlättar handeln för företagen, kontrollerar att importer och exporter genomförts på rätt sätt genom bland annat revisioner och bevakar att debiterade tullar, skatter och avgifter betalas in. Regelverket för dessa verksamheter är till största del EU-gemensamt och vi deltar i många internationella arbetsgrupper som utvecklar lagstiftning och processer.
Uppbördsavdelningens arbete bedrivs inom fyra enheter med flexibla grupper som arbetar med hela Tullverkets uppdrag, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov. Avdelningen består av ca 350 medarbetare.
Nu söker vi en kollega till uppbördsavdelningens ledningsstöd i Stockholm. Tjänsten är en särskild visstidsanställning i 6 månader. Om tjänsten
I avdelningens ledningsstöd kommer du att arbeta med olika frågor, där arbetsuppgifterna kan variera över tid beroende på vad som är aktuellt. Det kan handla om att ta fram underlag och sammanställningar till avdelningsledningen, genomföra utredningar eller analyser, hantera interna och externa remisser och att arbeta med samordning, t ex att hålla samman arbete som genomförs inom flera olika delar av avdelningen. Arbetet innebär stort eget ansvar och krav på att kunna arbeta självständigt, men du kommer också arbeta tillsammans med övriga kollegor inom ledningsstödet och även med stora delar av övriga Tullverket.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område, t ex ekonomi, juridik, statsvetenskap.
Erfarenhet av och mycket god förmåga att sammanställa, analysera och presentera information.
Vana av och god förmåga att genomföra utredningsarbete.
Förmåga att självständigt tolka lagstiftning.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet från och god kännedom om arbete i Tullverket med frågor inom uppbördsavdelningens ansvarsområde.
Det är meriterande om du har:
Tullverkets grundutbildning inriktad mot uppbördsfrågor eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Erfarenhet från arbete i regeringskansliet eller annan statlig myndighet.
Kunskap om det regelförenklingsarbete som regeringen bedriver för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader bland annat genom tidigare uppdrag till ett 30-tal myndigheter. Dina personliga egenskaper
Arbetet medför ofta nya frågeställningar som innebär att du behöver vara flexibel, problemlösande och ha förmåga att se sambanden mellan olika frågor. Då arbetet präglas av många kontaktytor är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du behöver kunna ta egna initiativ och självständigt driva arbetet framåt. Du behöver också vara analytisk och kvalitetsmedveten. Dessutom bör du vara en bra kommunikatör med pedagogisk förmåga såväl i tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15405
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Anställningen är en särskild visstidsanställning i 6 månader. Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: I slutet på september.
Tjänsteresor ingår, framför allt inom landet men även internationella resor kan bli aktuellt.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Cecilia Edström, tel. 08-456 52 22. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund tel 08-456 58 30 och för Saco-S går det att mejla till saco@tullverket.se
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 16 juli. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9989325