Tullverket söker lokalspecialist till förvaltningsavdelningen
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2026-07-10
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Om oss
Tullverket är inne i en period där vi växer och utvecklas och många av våra lokaler och anläggningar behöver förnyas och uppgraderas för att bättre möta nya arbetsmiljö- och kapacitetsbehov. Myndigheten äger inte egna lokaler utan hyr av extern part. Förhyrningarna består främst av kontor och specifika verksamhetslokaler. Tullverket disponerar även flertalet kontrollfaciliteter vid bl.a. hamnar och flygplatser.
Lokalenheten arbetar med Tullverkets lokalförsörjningsfrågor och vårt uppdrag innebär att på kort och lång sikt förse myndigheten med så ändamålsenliga lokaler som möjligt. Enheten ingår i Förvaltningsavdelningen.
Enheten styr, stödjer och utför arbetsuppgifter kopplat till anskaffning, förvaltning samt avveckling av lokaler. Majoriteten av medarbetarna arbetar i Stockholm men vi verkar i hela landet. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Du kommer att arbeta med Tullverkets lokalförsörjning där arbete med byggnadstekniska frågor är en viktig komponent. Arbetet innebär bland annat att utreda, planera och genomföra anskaffningar/förändringar av Tullverkets lokaler. Du kommer att främst arbeta som projektledare i lokalprojekt där du driver stora som små lokalförändringar. Din vardag kommer till stor del bestå av att analysera, planera, kravställa, förhandla, beställa, stödja, besiktiga och följa upp i projektets alla skeden.
I enhetens uppdrag ingår också att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av Tullverkets befintliga lokaler. Arbetet inkluderar att stärka användningen av digitala systemstöd för att ytterligare effektivisera fastighetsarbetet samt att aktivt bidra i den operativa handläggningen av förvaltningsärenden för att säkerställa ett gott stöd till verksamheterna.
En viktig del i ditt uppdrag är att tillse lokalernas fysiska skydd och medverka i strategiska vägval.
Du kommer att vara delaktig i framtagande av budgetunderlag, årliga planer för lokalanskaffningar samt vid interna utredningarbeten och normgivningsunderlag. Du kommer ingå i ett engagerat team och i ditt arbete har du ett nära samarbete med andra enheter och avdelningar samt ett stort externt nätverk. Omvärldsbevakning ingår som en naturlig del i arbetet.
Vi tillämpar flexibel arbetsplats och aktivitetsbaserade kontor. Placeringsort är företrädesvis vid huvudkontoret i Stockholm men Göteborg eller Malmö kan också vara aktuellt. Arbetet är till viss del formbart efter den sökandes förutsättningar och behov.
Resor inom Sverige ingår i tjänsten då lokalspecialisterna har nationella uppdrag.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial yrkes- och/ eller akademisk utbildning inom bygg och fastighet alternativt annan utbildning kombinerad med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Mångårig erfarenhet av arbete med lokalanskaffning av kommersiella lokaler, fastighetsförvaltning eller liknande.
Mångårig erfarenhet av projektledning, framförallt av ny- eller ombyggnationer/lokalanpassningar.
Goda fastighetsekonomiska kunskaper samt vana av budget och prognosarbete.
God kommunikativ förmåga och att kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Goda IT-kunskaper, särskilt i MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
B-körkort och god körförmåga.
Det är meriterande om du har:
Projektledarutbildning.
Erfarenhet inom säkerhetsfrågor och säkerhetsarbete.
Erfarenhet av arbete i tidiga skeden av fastighetsutveckling.
Erfarenhet inom entreprenadjuridik.
Erfarenhet av hyresavtal och hyresförhandlingar.
Erfarenhet inom upphandling, företrädesvis LOU.
Erfarenhet av digitala fastighetssystem.
Erfarenhet av lokalanskaffning inom offentlig förvaltning. Dina personliga egenskaper
Som person är du resultatinriktad, ansvarstagande och flexibel. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet och kan planera och genomföra dina uppdrag självständigt men har inte svårt att samarbeta eller ta hjälp när så krävs. Du har god samordningsförmåga och lätt för att skapa och bibehålla kontakter. Du är en analytisk och strukturerad problemlösare som gärna ser nya möjligheter.
Vi förväntar oss att du har initiativförmåga och ett öppet förhållningssätt till nya arbetsuppgifter. Du är kommunikativ i både tal och skrift och tilltalas av gemensamt arbetssätt med kollegorna. Vi värderar social kompetens högt och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15905
Placeringsort: Stockholm företrädesvis, men Göteborg eller Malmö kan bli aktuellt
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Tobias Skelander, tel 08-405 04 65. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson tel. 040-661 33 21, och för Saco-S, Katarina Hernhut tel. 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 16 augusti 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Stockholm (visa karta
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120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9998851