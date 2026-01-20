Tullverket söker leveransområdesansvarig, IT-avdelningen
Tullverket / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-01-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du vara med och utveckla samhällsviktiga system för Tullverket? Vi söker dig med flera års erfarenhet - ansök och bli en av våra nya medarbetare!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Tjänsten innebär att ta ansvar för att planera, leda, stödja och följa upp arbetet med att utveckla och förvalta de börlägen, färdplaner, leveransplaner och utvecklingsarbeten som ett visst leveransområde ansvarar för inom Tullverkets utvecklingsportfölj.
I rollen ingår även ansvar för att:
• säkerställa att leveransområdet har rätt kapacitet och förmåga för behovet på både kort och lång sikt
• förebygga och eliminera eventuella hinder för att få önskat arbete utfört
• visualisera utvecklingsområdets kapacitet, förmåga och prognos
• leveransområdet arbetar effektivt och applicerar kontinuerlig förbättring i sitt arbete.
• följa upp budget
• göra prognoser och resursplanering tillsammans med produktägare och relevanta avdelningar
• vid behov styra, leda och samordna arbetet mellan leveransteam inom leveransområdet
• ha regelbunden kontakt med leverantörer
Du kommer att ha ett nära samarbete med leveransområdesledningen, samt ledningarna från andra leveransområden och utvecklingsområden.
Vi tycker att det är viktigt att du är professionell med ett agilt ledarskap och ett bra medarbetarskap. Dina ledaregenskaper kommer att värderas högt. Det är självklart för dig att planera, prioritera, slutföra och nå resultat. Risker och utmaningar hanterar du löpande och transparent. Du är bra på ekonomistyrning och förändringshantering samt kan hantera olika intressenters behov både internt på Tullverket och externt.
Vi söker dig som har:
• En eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder
• Erfarenhet av kravarbete inom IT
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av ledande roller inom IT
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från Tullverkets IT-verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en naturlig ledare och har ett stort intresse för att leda i en agil organisation. Du är systematisk i ditt arbetssätt med förmåga att ta initiativ, vara flexibel, se möjligheter och nå resultat. Du har god förmåga att engagera, motivera och leda andra människor mot områdets mål och kommunicerar på ett klart och tydligt sätt. Intresse för människors beteende och agerande är en fördel. Som person är du en social lagspelare som drivs av att lösa kundens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har ett viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och därför omfattar våra förmåner bland annat något vi kallar flexibel arbetsplats. Det innebär att du arbetar både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, dig och dina kollegor men minst en dag per vecka förväntar vi oss att du är på kontoret i Luleå.
En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01078.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Sofia Nilsson, 0920-43 05 38. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 4 februari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9694304