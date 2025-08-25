Tullverket söker kval. handläggare ekonomisk brottslighet/kriminell ekonomi
Tullverket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Tullverket söker kvalificerad handläggare med inriktning att motverka ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi
Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vill du motverka ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi? Vill du arbeta i en flexibel verksamhet, där nytänkande, ansvarstagande och helhetssyn efterfrågas? I så fall är det här arbetet något för dig.
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontroll-, uppbörd, underrättelse- och tullkriminalavdelningen. Uppbördsavdelningen har ett brett uppdrag inom tre verksamhetsområden; tillstånd, uppbördsbevakning och efterkontroll. Uppbördsavdelningens operativa arbete bedrivs inom fyra geografiska enheter; syd, väst, öst och nord. Dessa enheter samverkar nationellt och arbetar med hela avdelningens uppdrag. Avdelningen ansvarar för att rätt tull och andra avgifter tas ut för de varor som förs in och ut ur landet, samt kontrollerar att in- och utförselregler följs. Inom avdelningen finns en mängd olika arbetsuppgifter, där en viktig målsättning är att förebygga, stoppa och upptäcka ekonomisk brottslighet och kriminella aktörer.
Vi söker nu kvalificerade handläggare som är drivna och nytänkande till en grupp för arbete med fokus på att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet och den kriminella ekonomin.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som kvalificerad handläggare med placering på uppbördsavdelningen kommer du att arbeta inom avdelningens samtliga verksamhetsområden med ett stort fokus på arbetsuppgifter som förebygger, stoppar och leder till upptäckt av ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi. Du samverkar med kollegor inom hela Tullverket och har även kontakter utanför Tullverket med såväl företag som andra myndigheter.
Du kommer arbeta med att utveckla nya förbättrade arbetsmetoder tillsammans med kollegor både i din grupp och i de olika verksamhetsområdena. Arbetet kan även komma att innebära att driva eller delta i handläggningen av olika ärenden och granskningar, t ex i form av kontroller av nya eller befintliga tillstånd och tullrevisioner av företags import- eller exportverksamhet. I arbetet hanterar du stora datamängder som du behöver kunna analysera och sammanställa för att fatta beslut. I vissa av ärendena genomförs besök hos företag. Arbetet kräver nytänkande, självständighet och att du kan driva frågor framåt inom ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Tjänsten förutsätter mycket god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 120 p eller 180 hp inom relevant område, t ex ekonomi, statistik, juridik, logistik, kriminologi, samhälls- eller statsvetenskap (utländsk akademisk examen ska motsvara svensk standard med intyg utfärdat av Universitets- och högskolerådet) samt flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
Alternativt
6 års relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom någon av Tullverkets operativa avdelningar, t ex med underrättelsearbete, ekobrottsutredning eller klareringsverksamhet.
• Flerårig erfarenhet av arbete mot ekonomisk brottslighet eller kriminell ekonomi.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
• Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete vid brottsbekämpande myndighet
• Erfarenhet av att leda/aktivt delta i förändringsarbete.
• Erfarenhet av kontroll- eller granskningsarbete på myndighet eller revisionsbyrå.
• Erfarenhet av att arbeta med finansiell analys.
• Erfarenhet av att arbeta med att motverka penningtvätt.
• Erfarenhet av att läsa och tolka lagstiftning.
• Erfarenhet av arbete med och analys av datamängder.
• Goda kunskaper i Excel, Power BI och/eller andra analysverktyg.Dina personliga egenskaper
Du är kunskapsintresserad, vill utvecklas och håller dig uppdaterad inom ditt yrkesområde genom omvärldsbevakning och är en kunskapsresurs för andra. Du är analytisk och ser logik och samband i komplexa frågor och information. Du ser utvecklingsmöjligheter, är nytänkande, tar initiativ och kan driva olika uppdrag.
Vidare ser vi att du är stabil och trygg. Du visar personlig mognad samt är pålitlig och stöttar andra. Du har ett öga för detaljer men kan lyfta blicken för att bedöma helheten, har lätt för att bedöma och värdera information och föreslår lösningar på problem som uppstår. Du vill lära dig av andra och ser samarbete som ett sätt att komma framåt tillsammans.
Som medarbetare i Tullverket följer du våra värdeord helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Vid rekryteringen kommer vi att eftersträva att få en bred och varierad kompetens i arbetsgruppen. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-19750
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. När anställningen påbörjas kommer du att genomgå en grundutbildning som ger dig en grundläggande kunskap om begrepp och principer inom hanteringen av import- och exportvaruflödena.
För att din ansökan ska vara godkänd måste du bifoga betyg som styrker dina studier.
Tillträdesdag: Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av gruppchef Björn Kjellberg, tel. 08-456 55 20. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST: Anders Edström, 08-456 62 91 och för SACO-S, Lena Edehag tel. 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 14 september. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9473815