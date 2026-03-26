Tullverket söker kravanalytiker/IT-specialist till brottsbekämpande området
Tullverket är en myndighet med stora dataresurser och ambitioner att nyttja dessa effektivare för att stärka vårt uppdrag att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi befinner oss i en spännande förändringsresa där vi moderniserar hur vi hanterar, delar och använder data för att kunna tillgodose behov inom och utanför Tullverket. En viktig del av förändringsarbetet bedrivs inom området Brottsbekämpning som är inne i en expansiv fas och söker nu nyfikna och ansvarstagande medarbetare att förstärka våra team i Luleå.
Vi söker kravanalytiker
Tillsammans med andra kravanalytiker och förvaltningsansvariga ansvarar du för kravarbetet inom områdets utvecklingsportfölj. Du deltar i verksamhetsanalyser där du har kompetens att omsätta verksamhetsbehov till krav på värdeskapande IT-stöd.
Som kravanalytiker kommer du att arbeta i agila leveransteam där teamet gemensamt ansvarar för att utveckla och förvalta IT-system som ingår i det specifika området. På Tullverket vill vi att teamen jobbar självorganiserande och åtar sig sina uppgifter tillsammans.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
• Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kravanalys inom systemutveckling
• Du har erfarenhet av agila arbetssätt
• Du har en eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är något som känns naturligt för dig
Det är meriterande om du har:
• kunskap om lagar och regler kring informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling
• arbetat inom myndighet
• kunskap inom användbarhet och tillgänglighet
• erfarenhet av förvaltningsansvar
• erfarenhet av testledning
• erfarenhet av att ha genomfört workshops
För att lyckas i rollen krävs god förmåga att analysera och strukturera komplex information, vara kommunikativ och pedagogisk i samarbetet med olika intressenter samt att arbeta metodiskt. Du är analytisk, kommunikativ och trygg med att facilitera dialoger och skapa strukturer i komplexa miljöer. Som person är du driven, nyfiken, kvalitetsmedveten, kommunikativ och prestigelös. Du är resultatinriktad och har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är också bekväm i samarbete på distans och nyttjar alla kanaler och verktyg för det.
Arbetet innebär många kontakter inom Tullverket men även externa kontakter, vilket förutsätter att du som person är bra på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt samt är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. Är du dessutom en lagspelare som drivs av att lösa verksamhetens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag, då hoppas vi att du söker till oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi erbjuder också flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, ditt team och dig. Minst en dag i veckan förväntar vi oss dock att du befinner dig på kontoret i Luleå.
Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser.
Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående. Tullverket har även en aktiv idrottsförening i Luleå som kontinuerligt arrangerar hälsofrämjande aktiviteter.
Goda anställnings-, semester- och pensionsvillkor.
En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö.
Låter det intressant? Tveka inte - sök till oss redan idag! Övrig information
Referensnummer: 2026-07064
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och kan inledas med 6 månaders provanställning, individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef Juvva Anta Utsi, tel. 073-775 64 70. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 14 april 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
