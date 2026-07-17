Tullverket söker Konflikthanteringsinstruktör nationell, vikariat
Tullverket / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-07-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Instruktörsenheten finns på HR-avdelningen och samlar samtliga Tullverkets instruktörer inom konflikthantering och förarutbildning. Enhetens medarbetare är placerade på olika geografiska platser inom landet men leds nationellt från HR avdelningen. Enhetens instruktörer ansvarar för grundutbildning och vidareutbildning av konflikthantering och förarutbildning vid Tullverkets utbildningar. Om tjänsten
Som nationell instruktör på instruktörsenheten leder du, tillsammans med andra nationella instruktörer och instruktörsresurser, planerade grund- och vidareutbildningar inom konflikthantering i Tullverket. Utöver läraruppdrag förväntas du kunna planera, samordna och genomföra utbildningar med hög kvalitet. Du förväntas också kunna göra godkännandebedömningar utifrån nationellt fastställda krav. Du ska också kunna ge konstruktiv feedback till dina kursdeltagare. Som nationell instruktör ses du som en nationell resurs där utbildningsuppdrag i Tullverkets alla geografiska områden kan förekomma. I huvudsak utförs ditt uppdrag inom ditt geografiska område.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Genomfört Tullverkets interna instruktörsutbildning i konflikthantering eller instruktörsutbildning inom Polisiär konflikthantering i Polismyndigheten eller annan utbildning som Tullverket kan bedöma likvärdig.
Arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
Erfarenhet som instruktör inom konflikthantering
körkort, B
Det är meriterande om du har:
Pedagogisk utbildning
Arbetslivserfarenhet av yttre operativ verksamhet. (Tullverkets Brottsbekämpningsverksamhet)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande, målinriktad, har gott omdöme och är initiativrik för att kunna bidra och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du ska ha förmågan att kunna hålla flera olika uppdrag på gång samtidigt då belastningen är stundtals är hög Du har mycket god samarbetsförmåga för att på alla nivåer kunna samverka såväl internt som externt. Vidare är du flexibel och utvecklingsbenägen för att kunna anpassa dig själv efter verksamheten och nya krav. Som person är du strukturerad och har förmågan att prioritera ditt arbete. Du bidrar till delaktighet, engagemang och har stor social kompetens, är öppen, utåtriktad och serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-14323
Placeringsort: Malmö.
Anställningsform: vikariat.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor inom landet förekommer.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Viktoria Düring, viktoria.dyring@tullverket.se
, tel 08-405 02 02. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, och för Saco-S, Lena Edehag.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 9 aug. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10004864