Tullverket söker IT-specialist inom Telefoni/Mobilkommunikation
Tullverket / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-01-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med cirka 350 anställda. Hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och delta i utvecklingen inom flera spännande verksamhetsområden. Tillsammans med kollegor som kompletterar varandra löser du nya uppgifter varje dag och bidrar till Tullverkets samhällsviktiga uppdrag.
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete med spännande arbetsuppgifter där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Vår IT-avdelning i Luleå söker ansvarstagande IT-specialist inom telefoni/mobilkommunikation - ansök och bli en av våra nya medarbetare!Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som IT-specialist kommer du att ingå i ett kvalificerat team som har som uppgift att säkerställa att Tullverket har en kostnadseffektiv och säker telefoni/mobilkommunikation som är förvaltningsbar under hela sin livslängd.
Du kommer att arbeta övergripande med telefoni/mobilkommunikation inom alla områden då vi underhåller och administrerar alla system internt i en egen infrastruktur för fast och mobil telefoni. Du kommer att jobba med fast telefoni, mobil telefoni, telefonväxel, kontaktcenter, statistikverktyg och telefonkonferensbrygga.
Arbetet som IT-specialist inom telefoni/mobilkommunikation innebär bland annat
• Konfiguration och administration av telefonisystemen för abonnemang, telefonbok, organisationsstruktur, statistik och SMS-tjänster.
• Hantering av beställningar och incidenter.
• Genomförande av förändringar i talsvar, scheman, funktions- och grupptelefoni.
• Felsökning, stöd och information till användarna.
• Administration av abonnemang t ex beställning, avslut, portering, förändring.
• Att tillsammans med teamet ta fram och driva igenom förändring av arbetsprocesser inom området. Vi arbetar efter ett agilt arbetssätt.
Du arbetar inom leveransområdet IT-arbetsplats tillsammans med Team Tele och Operativa Sambandsgruppen (OSG). Dessa samarbetar även med andra delar inom IT-avdelningen som t ex IT-utveckling och IT-säkerhet, i deras val av IT-lösning.
Teamen förvaltar, administrerar och ansvarar för driften av Tullverkets telefoni-plattformar. Ansvarar över avtalet med våra operatörer. Ansvarar och administrerar mobila abonnemang och tjänster. Vidareutvecklar och förbättrar telefonrelaterade tjänster och arbetssätt inom hela Tullverket.
Tullverket har en modern infrastruktur och har som mål att ligga i framkant. IT-driftenheten står inför stora utmaningar och förändringar för att möta de omfattande utvecklingsprojekt som pågår inom EU och Tullverket.
Är du den vi söker?
Du ska ha en bred erfarenhet inom telefoniområdet. Vilket innebär att du ska ha bred erfarenhet av ovanstående tekniker, förvärvad i arbetslivet de senaste tre åren.
Att uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska är något som känns naturligt för dig. Tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Det är också meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT eller erfarenhet av drift av något av följande
• Mobile Device Management (MDM)
• SQL
• Arbete med Rakel
• Artvise
• Projektledning
• SystemförvaltningDina personliga egenskaper
Vi söker dig, som är strukturerad och noggrann, med gedigen erfarenhet av telefoni/mobilkommunikation. Du är systematisk i ditt arbetssätt med förmåga att ta initiativ, se möjligheter och uppnå resultat. Du kommunicerar på ett klart och tydligt sätt. Att dokumentera ditt arbete är självklart. Som person är du en ambitiös, ödmjuk och kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du arbetar proaktivt, är van att sätta mål, prioritera, följa upp och slutföra.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Tullverket har att viktigt uppdrag i samhället och vi erbjuder ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
På Tullverket kommer du att vara delaktig i arbete med ny teknik och nya tekniska lösningar.
På Tullverkets IT-avdelning i Luleå har vi allt från drift, utveckling, förvaltning och support för hela Tullverket under samma tak. Eftersom vi är en stor och omfångsrik organisation som jobbar med det mesta finns det alltid möjlighet att prova andra arbetsuppgifter. Här kan du utvecklas efter ditt eget intresse.
Vi tycker det är viktigt med balans i livet och våra förmåner omfattar bland annat flexibel arbetsplats som innebär att du arbetar på kontoret och/eller hemifrån med stor flexibilitet för att passa dig, dina kollegor och ditt arbete. En annan förmån är friskvårdsbidrag samt goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV 2026-00812.
Placeringsort: Luleå.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Torbjörn Wallin, 0920-25 98 40. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan, med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 15 februari.
Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9687428