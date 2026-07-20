Tullverket söker IT-specialist inom HR och ekonomi
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Vi behöver förstärka leveransteamet inom HR och ekonomi. Vi söker en IT-specialist, gärna med viss utvecklarkompetens, som vill utveckla och säkerställa att Tullverkets verksamhetskritiska system inom HR och ekonomi fungerar stabilt och stödjer verksamhetens processer.
Tullverkets IT avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT, med cirka 350 anställda. Vi har ett samhällsviktigt uppdrag och många spännande verksamhetsområden. Om tjänsten
Systemen inom utvecklingsområdet HR och ekonomi består huvudsakligen av inköpta standardsystem och molntjänster vilket betyder att rollen som IT-specialist varierar beroende på systemens behov. Tyngdpunkten ligger på förvaltning, konfiguration, databaser, automatisering och vidareutveckling av standardsystem i Tullverkets IT-miljö.
Information- och IT-säkerhet är en viktig aspekt i alla våra system där din roll, i samarbete med andra experter, bidrar till att skydda verksamhetskritiska system med höga skyddsvärden.
Det här kommer du att jobba med:
Du kommer att ingå i ett leverans-team bestående av IT- och verksamhetsspecialister men även samarbeta med externa systemleverantörer. Teamet arbetar med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning av system inom verksamhetsområdet HR och Ekonomi.
Vidareutveckling och förvaltning; du kommer att arbeta med systemens underhåll, uppgraderingar samt skapa och förvalta konfigurationer.
Databashantering, automation och integrationer; se till att databaser fungerar korrekt tillsammans med andra integrationer. Det är meriterande om du kan utveckla skript för att automatisera arbetsmoment och ta fram anpassade datauttag från databaser för vidare leverans och bearbetning i andra system.
Support och felsökning; du kommer jobba med incidenthantering i samarbete med verksamhet, IT-drift och externa leverantörsexperter.
Utveckling; du kommer att delta i "proof of concepts" för nya lösningar men också ny teknik för att effektivisera verksamheten och våra system. Det kan t.ex. vara genom introduktion av AI-förmågor där det är relevant och säkert.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som Tullverket kan bedöma som likvärdig.
svenskt medborgarskap
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift främst på svenska men även engelska
kunskaper i relationsdatabaser, främst MS SQL, och har förmåga att hantera, extrahera och strukturera data på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.
Arbetet innebär att du måste vara på plats i Luleå minst en dag i veckan
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av ERP/ekonomisystem och HR-system i allmänhet och Heroma i synnerhet.
erfarenhet av incidenthantering
erfarenhet av behovsanalys och lösningsdesign
erfarenhet av Agila arbetsmetoder
erfarenhet av att bygga, förvalta och automatisera databasuttag för leverans till exempelvis dataanalyslager (BI) med hjälp av automationsverktyg som PowerShell, Python, JavaScript. Dina personliga egenskaper
Du vill medverka till att skapa verksamhetsnytta genom att samarbeta med andra på ett prestigelöst sätt.
Du är nyfiken och intresserad av ny teknik och nya sätt att lösa gamla problem. Genom att ha ett "mindset" att vilja vidareutveckla och effektivisera verksamheten.
Du är bekväm med att samarbeta på distans och nyttja digitala kanaler och verktyg för det nå dina kollegor
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15513
Placeringsort: Luleå
Anställningsform: Tillsvidareanställning som eventuellt inleds med 6 månaders provanställning
Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdag: Efter överenskommelse
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Susanne Lidman 0920-25 98 95 eller. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39. Under veckorna 28-32 kan vi vara svårare att nå p.g.a semestertider.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 25 augusti 2026. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
Vår IT-avdelning är central för att möjliggöra detta arbete genom att utveckla system som stödjer Tullverkets verksamhet. Vi bygger långsiktiga agila team som bidrar till både verksamhet och samhällsnytta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 27311 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10006429