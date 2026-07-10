Tullverket söker handläggare till Uppbördsavdelningen, Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter inom handel och tullhantering? I så fall är Tullverket något för dig.
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontroll, uppbörd, underrättelse och tullkriminal.
Uppbördsavdelningen har ett brett uppdrag inom tre verksamhetsområden, tillstånd, efterkontroll och uppbördsbevakning. Uppbördsavdelningens operativa arbete bedrivs inom fyra enheter med flexibla grupper som arbetar med hela avdelningens uppdrag, men är specialiserade utifrån verksamhetens behov.
Vi söker nu handläggare till uppbördsavdelningen i enhet väst med placeringsort Göteborg. Om tjänsten
Som handläggare kan man arbeta parallellt eller omväxlande med flera arbetsuppgifter inom tillstånd och uppbördsbevakning. Verksamheten är till stora delar efterfrågestyrd och därför krävs flexibilitet hos handläggaren och förmåga att kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifternas komplexitet varierar, från enklare handläggning till självständig bedömning och utredning med utgångspunkt i lagstiftningen.
Tillståndsverksamheten innebär att granska och utreda tillståndsansökningar samt övervakning av redan utfärdade tillstånd. Uppbördsbevakningen innebär att handläggaren säkerställer att företag och privatpersoner efterlever tullbestämmelserna. Det sker bland annat genom kontroller av tulldeklarationer och avräkningsnotor. Arbetet sker både självständigt och i grupp och det innefattar mycket kontakt med företag, ombud, privatpersoner och andra myndigheter. Företagsbesök förekommer.
Tjänsten kräver flexibilitet och problemlösningsförmåga för att kunna hantera nya frågeställningar och situationer i en föränderlig verksamhet. Att utveckla interna rutiner och förbättra arbetssätt är en naturlig del av arbetet. Handläggningen utförs i ett flertal system.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Avslutad för tjänsten relevant Kvalificerad yrkesutbildning (KY) ellerb minst 60 poäng/90 högskolepoäng inom samhällsvetenskap, spedition/logistik, juridik eller ekonomi eller relevant arbetslivserfarenhet minst 3 år, inom annan offentlig eller tullrelaterad verksamhet, samt avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg i Matte B/2, Engelska B/6 och Svenska B/2 eller motsvarande.
Relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av utredande arbete
Goda kunskaper inom MS Office
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Svenskt körkort, klass B för personbil
Det är meriterande om du har:
Tullspecialistutbildning eller motsvarande
Akademisk examen inom relevant område
Erfarenhet av att självständigt utreda och handläggning från annan statlig myndighet eller offentlig förvaltning
Erfarenhet av kundbemötande och samarbeta nära i team
Erfarenhet av arbete i verksamhet som arbetar med tullhantering, till exempel logistik, spedition och internationell handel
Erfarenhet av arbete inom Tullverket
Goda IT-kunskaper och erfarenhet av arbete med utveckling eller förvaltning inom IT-området
Erfarenhet av att arbeta med Power BI eller andra liknande analysverktyg
Erfarenhet av arbete med affärs- och logistiksystem, exempelvis genomförande av transaktionstest eller liknande Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, noggrann och ansvarstagande och kan utifrån givna ramar självständigt verka inom ett område och ta egna initiativ. Du har social kompetens, är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Arbetet kräver att du periodvis kan hantera stora arbetsmängder, prioritera det väsentliga, lösa problem och formulera beslut med god kvalitet.
Som medarbetare i Tullverket följer du våra värdeord: helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet och dina egenskaper.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du en viktig uppgift där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-15797
Placeringsort: Göteborg
Resor och övernattningar ingår i tjänsten.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. När anställningen påbörjas kommer du att genomgå en grundutbildning som ger dig en grundläggande kunskap om begrepp och principer inom hanteringen av import- och exportvaruflödena.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av David Linghammar, tel. 031-63 37 35 mellan 20-24 juli resp. Sandra Rasmusson, 031- 63 34 63 from. 5 augusti. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin 031-63 36 95 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk tel. 031 - 63 37 06.
Din ansökan ska bestå av ett personligt brev samt CV/meritförteckning. Detta ska ha inkommit till Tullverket senast den 16 augusti. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9998853