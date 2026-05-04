Tullverket söker Handläggare till Kontrollavdelningen, Enhetsstöd öst
Tullverket / Speditörsjobb / Stockholm Visa alla speditörsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Stockholm
, Sigtuna
, Nyköping
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar Sveriges gräns. Uppdraget går ut på att genomföra tullkontroller på in- och utförsel där Tullverket letar efter varor som strider mot restriktioner samt även för att säkerställa att rätt tullavgifter och skatter tas ut.
Vi söker nu en handläggare till enhetsstödet på kontrollenhet öst. Om tjänsten
Du kommer aktivt att stötta enhetsledningen i det dagliga arbetet. I din roll som handläggare på enhetsstödet kommer du att arbeta med remisshantering, inventeringar, hantering av skadestånds- och klagomålsärenden, sammanställning av statistik, framtagande av rapporter, stödjande dokument och förfrågningar av olika slag. Du kan även komma att bli involverad i olika samverkansgrupperingar med andra myndigheter eller avdelningar inom Tullverket. Arbetet kräver en tät dialog med bl.a. enhetschefer, gruppchefer och vår planeringsfunktion.
En stor del av arbetsuppgifterna kommer utgöras av att koordinera och samordna beredskap- och civilt försvarsfrågor för hela område öst.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Tullverkets grundutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket god kommunikationsförmåga, uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren anser relevant t.ex. inom juridik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, säkerhet/beredskapsarbete eller kriminologi.
Erfarenhet av arbete med civilt försvar och/eller beredskapsfrågor
God kännedom om tullproceduren
Erfarenhet av att utveckla metoder och arbetssätt
Erfarenhet av myndighetssamverkan
Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är resultatinriktad och har en god problemlösningsförmåga. Du arbetar självständigt, är flexibel och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. Du är intresserad av omvärldsfrågor och hur de påverkar vår verksamhet.
Eftersom arbetet kräver mycket samverkan och dialog såväl med interna som externa parter behöver du vara lyhörd och tycka om att samarbeta med andra. Arbetet inom enhetsstödet kan innebära perioder av hög arbetsbelastning och du behöver ha förmåga att prioritera och fokusera på rätt saker.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-09930
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Enl. ök.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Hanna Nilsson Sahlin, tel. 08-456 58 08 För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund, tel 08-456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag, tel 08-456 58 68
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 20 maj. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9887861