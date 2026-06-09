Tullverket söker gruppchef uppbördsbevakning enhet syd
Tullverket / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Enhet uppbörd syd söker nu en framtida kollega som är redo att göra skillnad och kliva in i rollen som gruppchef för en grupp med ansvar uppbördsbevakning inom området exportövervakning. Enheten består totalt av sju grupper och leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef.
Enheten operativa arbete bedrivs främst inom uppbördsbevakning där enheten har nationellt samordningsansvar samt har enheten verksamhet inom tillståndsgivning och efterkontroll vars verksamhet styrs från andra enheter inom avdelningen. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som gruppchef är du ansvarig för verksamheten inom gruppen. Du fattar löpande olika former av myndighetsbeslut. Du samverkar med övriga gruppchefer inom uppbördsavdelningen för att leda och styra det operativa arbetet. Tullverkets verksamhet är komplex och i ständig utveckling. Förbättringsarbete är en del av vardagen. Att vara chef på uppbördsavdelningen ställer stora krav på flexibilitet och lyhördhet. Chefsansvaret innefattar personaladministrativa uppgifter, utvecklingssamtal för personalen, lönesättande samtal samt ledning av arbetsplatsträffar.
Det innebär att:
Du leder och utvecklar den operativa verksamheten för att nå uppsatta mål och förväntat resultat i enhetlighet med beslutade processer och strategiska inriktningar
Du säkerställer att medarbetare behandlas på ett hållbart och rättssäkert sätt från rekrytering till avslutad anställning
Du analyserar behov, bedriver verksamheten inom tilldelade budgetramar och säkerställer att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du tar fram underlag till budget och prognoser
Du skapar förutsättningar för medarbetare att ställa om till förändrade arbetssätt så att förändringen ger avsedd effekt
Du informerar, förankrar och för dialog för att öka kunskap, acceptans och engagemang för prioriterade frågor. Ansvaret sträcker sig nedåt till den egna verksamheten, uppåt till närmsta chef och i sidled till andra verksamheter
Gruppen består av 12 – 15 st. medarbetare som arbetar som handläggare. Några medarbetare kan vara placerade på annan ort och då blir det aktuellt med distansledarskap. Du kommer specifikt att samverka med tre andra gruppchefer inom Uppbördsbevakning då flera arbetsuppgifter går in i varandra.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ledande roller inom Tullverkets fiskala verksamhet som t.ex. chef, ställföreträdande chef, teamledare eller liknande med goda vitsord alternativt minst 1 år chefserfarenhet med personalansvar i extern verksamhet med goda vitsord
Grundläggande utbildning inom Tullverkets fiskala verksamhet och/eller för tjänsten relevant akademisk eller eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi, handel/logistik offentlig verksamhet och/eller yrkeshögskoleutbildning Tullspecialist (CCS)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
Goda kunskaper inom Officepaketet
Svenskt medborgarskap
Som chef, men framförallt ledare, i Tullverket är det viktigt att du är professionell med ett tydligt ledarskap och ett bra medarbetarskap.
Det är meriterande om du har:
Chef- och/eller ledarskapsutbildning
Ledarerfarenhet inom statlig verksamhet
God kunskap om tullproceduren och relevant lagstiftning kopplat till övergång till fri omsättning, särskilda förfarande samt export och transit
Erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom myndighet
Praktiska och teoretiska kunskaper inom arbetsmiljö
Verksamheten är i ständig förändring och har du erfarenhet av att utveckla verksamhet och driva förändringsarbete är det ett plus Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har förmåga att se helheten i verksamheten, att du självständigt och tillsammans med andra löser problem. För att lyckas i rollen är det viktigt att ta initiativ, få saker att hända samt att vara handlingskraftig, prioritera och att fatta beslut. Du har en god kommunikativ förmåga för att tydliggöra riktningar och ramar samtidigt som du skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog. Du har förmåga att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt ledarskap. Som person har du en hög personlig integritet, god självinsikt samt är lugn och trygg i dig själv. Du ska även ha förmåga att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö, kan tillvarata mångfald – vad gäller kompetens, erfarenheter och perspektiv för att utveckla verksamheten och hantera den ökande komplexiteten vi agerar i. Som person är du nyfiken och utmanar både dig själv och andra att tänka nytt och göra annorlunda i syfte att stimulera både lärande och innovation.
Du ska ha gott omdöme, kunna uppträda som en god representant för Tullverket såväl internt som externt. Du har en positiv människosyn och tror på att resultat nås genom att samarbeta, motivera och engagera dina medarbetare och kollegor genom ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap. En självklarhet är att arbeta enligt Tullverkets värdeord; ansvarstagande, nytänkande och helhetssyn.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Övrigt
Referensnummer: TV-2026-013267.
Placeringsort: Malmö.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor ingår, framför allt inom landet men även internationella resor kan bli aktuellt.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av Jonas Nilsson, 040-661 31 85. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är OFR-P/TULL-KUST Malmö, Sandra Sånesson, 040-661 29 26, och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV, ska ha inkommit till Tullverket senast den 9 juli. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box27311 (visa karta
)
102 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9953871