Tullverket söker gruppchef, TLC, kontrollavdelningen
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2026-08-03
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Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag som bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då kan tjänsten som gruppchef på Tullverkets ledningscentral vara ett jobb för dig.
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontroll, uppbörd, underrättelse och tullkriminal. Kontrollavdelningen har ett brett uppdrag som ska säkerställa att endast godkända varor passerar gränsen.
Om kontrollavdelningen och ledningscentralen
Kontrollavdelningen ansvarar för alla tullkontroller vid gränsen och annan kontroll inne i landet. Avdelningen består av gränsskyddsverksamhet samt delar av klareringsverksamheten som gör klarerings- och dokumentkontroll vid in- och utförsel av varor. Avdelningen delas in i fyra geografiska enheter; område syd, område väst, område öst samt område nord.
Tullverkets ledningscentral tillhör organisatoriskt Tullverkets kontrollavdelning men stöttar hela den händelsestyrda operativa verksamheten. Ledningscentralen har varit i operativ drift i ca tre år. Mycket av verksamheten består av utveckling och förankring av ledningscentralens arbete, såväl internt som externt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det övergripande ansvaret för myndighetens chefer är att åstadkomma goda resultat i relation till Tullverkets uppdrag samt bedriva ett gott ledarskap. Som gruppchef för Tullverkets ledningscentral har du följande ansvar:
Personalansvar för ledningsoperatörer.
Styra, leda, följa upp och utveckla gruppens verksamhet i linje med ledningscentralens målbild och verksamhetsplan.
Ansvar för att fortsatt driva förändringsarbete genom att bygga upp och utveckla ledningscentralen i relation till enheten och Tullverket som helhet.
Ansvar för den egna gruppens mål och resultat samt personalansvar.
Prioritera vad som ska göras på kort och lång sikt samt anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och behov. Säkerställa kompetensförsörjning inom gruppen på kort och lång sikt och arbeta för en god arbetsmiljö.
Resor inom landet kan förekomma
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Minst 2 års Erfarenhet som chef/ledare
Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
Svenskt medborgarskap
Svenskt körkort, klass B för personbil
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Erfarenhet av att driva förändringsarbete
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från befattning i statlig myndighet och förståelse för hur en myndighet fungerar i ledning, styrning, organisation och uppföljning.
Erfarenhet av arbetstidsförläggning
Chefserfarenhet som inneburit att leda och utveckla en verksamhet och ha åstadkommit goda resultat
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av arbete inom Tullverkets verksamhet Publiceringsdatum2026-08-03Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är erfaren, stabil och trygg i ditt ledarskap. Du har god förmåga att utveckla dina medarbetare genom ett coachande och kommunikativt ledarskap som skapar engagemang, inkludering och ansvarstagande. Som person har du mod att fatta beslut, är handlingskraftig och resultatinriktad. Du har god förmåga att göra prioriteringar och ställa om när förutsättningar förändras. Du har förmåga att få med dig andra i förändringsarbete och utmanar dig sig själv och andra i att tänka nytt i syfte att stimulera innovation och kreativitet. Som person har du ett långsiktigt tänk och en god helhetssyn. Du har lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra.
Du förväntas vara en god förebild och leva den statliga värdegrunden – demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, samt effektivitet och service. Samt Tullverkets egna värdeord – helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och är vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.
Övrigt:
Referensnummer: TV-2026-15840
Placeringsort: Stockholm
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tullverket tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Urval och kallelser till intervju kommer ske i september 2026
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, David Elmtorp, 031-63 37 29 eller Olov Hellqvist, 08-45 65 811. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21, Elisabeth Eriksson, 08-405 00 69 efter 10/8. och för SACO-S, saco@tullverket.se
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 2026-08-30 Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
10018348