Tullverket söker gruppchef till uppbördsavdelningen väst
Tullverket / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-11-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Göteborg
, Härryda
, Stenungsund
, Strömstad
, Årjäng
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med internationell handel och hjälpa företag att göra rätt i sin tullhantering? Tullverket har ett viktigt samhällsuppdrag med visionen "bara godkända varor över gränsen" vilket innebär att endast lagliga och deklarerade varor passerar våra gränser. Vårt mål är att skapa ett tryggare samhälle, ökad tillväxt och välfärd samt konkurrens på lika villkor. Hos oss får du också bidra till att bekämpa organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin. Vi söker just nu en gruppchef som är redo att göra skillnad! Vill du vara med på resan?
Uppbördsavdelningens operativa arbete bedrivs inom fyra enheter med flexibla grupper.
Nu söker vi en framtida kollega som kan kliva in i rollen som gruppchef för en grupp med ansvar för både tillståndsverksamhet och uppbördsbevakning. Gruppen arbetar med ett flertal tillståndstyper och är placerad i Göteborg inom uppbördsenhet väst. Enheten består totalt av sju grupper och leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som gruppchef är du ansvarig för medarbetarna, verksamheten och arbetsmiljön inom gruppen. Du fattar löpande olika former av myndighetsbeslut. Samverkan med övriga gruppchefer inom avdelningen är en del av vardagen och en förutsättning för att kunna leda och styra arbetet.
Du kommer att leda en grupp som för närvarande främst arbetar med tillståndstyper inom området särskilda förfaranden. Det är EU-gemensamma tillståndstyper som aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning och tillfällig införsel. Tillstånden medför förmåner för företagen och för att beviljas tillstånden behöver särskilda krav och villkor vara uppfyllda. Inom gruppen hanteras både ansökningar om tillstånd och uppföljning av att krav och villkor efterlevs. Gruppen består av ca 15 medarbetare, både handläggare och verksamhetsexperter. Några medarbetare är placerade på annan ort och då blir det aktuellt med distansledarskap.
Du kommer specifikt att ingå i enhetens chefsgrupp. Du rapporterar löpande till ansvarig enhetschef för uppbördsenhet väst som också är din närmaste chef.
Tullverkets verksamhet är komplex och i ständig utveckling. Förbättringsarbete är en del av vardagen. Att vara chef på uppbördsavdelningen ställer stora krav på flexibilitet och lyhördhet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom t ex ekonomi, statsvetenskap, beteendevetenskap eller juridik, alternativt motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete inom Tullverkets fiskala verksamhet och/eller minst tre års chefserfarenhet med personalansvar
• Väl dokumenterad erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Chef- och/eller ledarskapsutbildning
• Väl dokumenterad chefserfarenhet inom statlig verksamhet
• Väl dokumenterad erfarenhet av kvalificerad handläggning och utredningsarbete inom myndighet
• Erfarenhet av att utveckla verksamhet och leda i förändring
• Erfarenhet av utveckling av digitala verktyg och AI som stöd för verksamheten Dina personliga egenskaper
• Mod - att fatta och fullfölja beslut, ta tag i utmaningar och pröva nya idéer.
• God kommunikativ förmåga - som tydliggör inriktning och ramar, och skapar mening och samförstånd genom inkluderande, inlyssnande och engagerande dialog.
• Psykologisk trygghet - i termer av integritet och förmåga att hantera såväl egna som andras reaktioner, tankar och känslor.
• Nyfikenhet och prestigelöshet - genom att utforska och utmana sig själv och andra i att tänka nytt och göra annorlunda i syfte att stimulera lärande och innovation.
• Ha förmåga att tillvarata mångfald - vad gäller kompetens, erfarenheter och perspektiv för att utveckla verksamheten och hantera den ökande komplexiteten vi agerar i.
• Positiv människosyn - med intresse för människor och deras utveckling.
• Samarbetsförmåga - säkerställa god samverkan inom gruppen och i relation till andra grupper och enheter.
• Ha förmåga att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.
• Gott omdöme - Kunna uppträda som en god representant för Tullverket såväl intern som externt.
En självklarhet är att arbeta enligt Tullverkets värdeord: ansvarstagande, nytänkande och helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt arbete där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2025-26373.
Placeringsort: Göteborg.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: efter överenskommelse.
Tjänsteresor ingår i tjänsten.
Chefstester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Kristina Sejnehag, 031-63 36 69. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Tommy Göthlin, 031-63 36 95 och för Saco-S, Anneli Mannerbjörk, 031-63 37 06.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 10 december. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9606871