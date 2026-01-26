Tullverket söker finansiell utredare, Tullkriminalenhet öst
2026-01-26
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Tullkriminalenheten söker finansiell utredare med erfarenhet av analys-, utrednings- eller underrättelsearbete med ekonomisk inriktning. Tjänsten som finansiell utredare är på grova brott och arbetet bedrivs på uppdrag av allmän åklagare. Arbetet bedrivs teambaserat och du kommer att utgöra en viktig del av en grupp som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål.
Ditt arbete kommer i huvudsak att inriktas på analys och utredning av finansiella tillgångar i pågående förundersökningar av grova brott och organiserad brottslighet. Vi ser att din kompetens kommer bidra till att utveckla Tullverkets förmåga och kapacitet att genomföra kvalificerade tillgångsutredningar.
Som finansiell utredare på Tullkriminalenheten arbetar du i huvudsak med att analysera stora informationsmängder från flera olika källor. Informationen är i huvudsak finansiell men även annan typ kan förekomma och du använder den för att bekräfta eller dementera dina hypoteser.
Du använder olika verktyg och metoder samt ansvarar för att information inhämtas, bearbetas, analyseras och delges. Ditt underlag används bland annat som beslutsunderlag för fortsatt ärendehantering och informationsinhämtning så som för bilaga i förundersökningsprotokoll i domstol. Arbetet är av operativ karaktär vilket ställer krav på struktur, förmåga att avgränsa samt prioritera. Samverkan med andra är vanligt förekommande, både inom Tullverket men även med Åklagarmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Socialtjänsten eller med andra som har relevans för verksamheten.
Du kommer att arbeta självständigt och i grupp. Både i enskilda ärenden som i större kartläggningar. Som medarbetare på Tullverket är det viktigt att du är professionell och arbetar enligt vår värdegrund, du ser till hela Tullverket.
Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på att du är flexibel och beredd på att utföra såväl rutinarbetare som mer kvalificerade arbetsuppgifter. Verksamheten är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en del av din vardag.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi, juridik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst ett års arbetslivserfarenhet av praktiskt arbete med finansiella tillgångar som förvärvats i arbetslivet inom de senaste 3 åren, där information har inhämtats, bearbetats, analyserats och presenterats
• Mycket goda kunskaper i MS Excel
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska
• Svenskt medborgarskap
• Svenskt körkort, klass B för personbil
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom analys-, utrednings- eller underrättelsemetodik
• Dokumenterad kunskap avseende kryptovaluta
• Dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med analys-, utredning- eller underrättelsearbete, inom brottsbekämpande myndighet
• Dokumenterad erfarenhet av analys- och/eller utredningsarbete avseende grova brott
• Arbete med brottsbekämpning inom Tullverket förvärvat under de senaste 3 årenDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• God samarbetsförmåga
• Initiativtagande
• Stresstålig
• Flexibel
• Strukturerad
• Gott omdöme
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!Övrig information
Referensnummer: TV-2026-01230
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Resor inrikes och utrikes kan förekomma.
Tillträdesdag: enligt överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Aleksandra Djurdjevic gruppchef grova brott, tullkriminalen öst 08-456 52 63.
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund 08-456 58 30, och för SACO-S, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan ska ha inkommit till Tullverket senast den 1 mars 2026. Ansök genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9703182