Tullverket söker erfarna systemutvecklare till det brottsbekämpande området
2026-03-03
Tullverkets IT-avdelning i Luleå är norra Sveriges största arbetsgivare inom IT och vi växer ständigt. Våra agila team inom det brottsbekämpande området behöver förstärkas med skickliga, engagerade och erfarna systemutvecklare.
Är du en systemutvecklare som söker nya utmaningar i en teknisk avancerad och samhällsviktig miljö? Då är det hos oss du vill vara!
Din roll
Som systemutvecklare på Tullverket kommer du arbeta i ett agilt team där ni ansvarar för krav, design, utveckling, lösningsarkitektur och test. Teamet arbetar med nyutveckling och vidareutveckling av systemen inom sitt verksamhetsområde. Förutom utveckling kopplat till verksamhetsbehov jobbar teamet med att ständigt förbättra sina leveranser. Hos oss får du möjlighet att använda dina befintliga kunskaper och samtidigt fördjupa dessa i en varm och stöttande miljö.
Vår teknikstack inkluderar:
• Angular
• JavaEE
• JBoss
• OpenShift
Det här är ditt uppdrag
• Designa och utveckla robusta och skalbara system som bearbetar omfattande datamängder
• Bidra till att automatisera våra processer för att öka effektiviteten och minimera manuella insatser
• Leda och delta i tekniska diskussioner, bidra med din expertis i teamet och samarbeta med olika intressenter för att säkerställa att våra digitala tjänster möter verksamhetens behov
Vem är du?
• Du har en akademisk utbildning inom IT alternativt erfarenhet vi bedömer likvärdig
• Du har flera års yrkeserfarenhet av objektorienterad systemutveckling
• Du har goda kunskaper inom olika programmeringsspråk
• Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
• Du är kommunikativ, prestigelös och en stark lagspelare
• Du har driv och nyfikenhet att ständigt lära sig nytt och förbättra arbetssätt
• Ett analytiskt sinne och en problemlösningsförmåga som gör skillnad
• För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt
Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet av
• Att arbeta agilt
• Systemutveckling i Java och Angular
• Arbete med Jboss som applikationsplattform
• Git för versionshantering
• Containerlösningar som Docker och OpenShift
• Tekniska tester av IT-system
Vi erbjuder dig
• Flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, ditt team och dig. Minst en dag i veckan förväntar vi oss dock att du befinner dig på kontoret i Luleå
• Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser
• Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående. Tullverket har även en aktiv idrottsförening i Luleå som kontinuerligt arrangerar hälsofrämjande aktiviteter
• Goda semester- och pensionsvillkor
• Goda semester- och pensionsvillkor
• En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö
Referensnummer: TV-2026-05161.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Erika Öhman, 0920-25 98 93. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson,0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast 31 mars. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
