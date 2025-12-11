Tullverket söker enhetschef till enheten för tullrätt
2025-12-11
Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag och en verksamhet i utveckling? Tullverket bidrar till att skapa ett tryggt och säkert samhälle och erbjuder nu en möjlighet att som chef för en av enheterna på rättsavdelningen leda en enhet med ett brett ansvar, kompetenta medarbetare och spännande arbetsuppgifter.
Tullverkets rättsavdelning är ansvarig för bl.a. rättslig styrning och rättsligt stöd inom Tullverket.
Avdelningen är indelad i fyra enheter: enheten för tullrätt, enheten för allmän förvaltningsrätt, enheten för fysisk kontroll och straffrätt och enheten för informations- och arkivförvaltning. Avdelningen har idag ca 60 medarbetare som är placerade i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Avdelningen leds av myndighetens rättschef och varje enhet har en enhetschef. Inom avdelningen finns funktionerna dataskyddsombud samt av regeringen utsett allmänt ombud enligt tullagen.
Enheten för tullrätt består av ca 20 medarbetare och är ansvarig för rättslig styrning och stöd på områdena tullrätt och skatterätt. Där ingår såväl EU:s tullkodex med tillhörande författningar, tullagen, tullförordningen och ett stort antal andra författningar. I enhetens uppgifter ligger att på detta rättsområde stå för rättslig styrning och stöd till hela Tullverket genom att ta fram rättsliga ställningstaganden, svara på frågor från verksamheten, delta i utvecklingsprojekt, svara på remisser m.m. Enheten har även hand om processföringen i förvaltningsdomstol när myndighetens beslut om tull och skatt överklagas till förvaltnings-domstol. På enheten finns även Tullverkets dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen placerat.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Det övergripande ansvaret för myndighetens chefer är att åstadkomma goda resultat i relation till Tullverkets uppdrag samt bedriva ett gott ledarskap. I rollen som enhetschef har du ansvar för att styra, leda, följa upp och utveckla verksamheten i linje med Tullverkets övergripande uppdrag. Du ska tillsammans med dina medarbetare proaktivt styra och stödja Tullverkets rättsliga arbete inom de rättsområden som enheten är ansvarig för. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för att din verksamhet bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du ansvarar också för att skapa väl fungerande samverkan med andra delar av Tullverkets verksamhet.
Som chef för enheten rapporterar du till rättschefen. Du ingår i rättsavdelningens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för avdelningens uppdrag samt att driva avdelningens långsiktiga utvecklingsarbete.
Att vara chef inom Tullverket innebär att utöva ett uppdragsstyrt och samarbetsorienterat ledarskap där tydlig kommunikation och mod att prioritera är centrala utgångspunkter. Därtill är du som chef en förebild som verkar för helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Vi söker dig som:
• har jur.kand. eller juristexamen
• är kammarrättsassessor alternativt har motsvarande erfarenhet av arbete i förvaltningsdomstol
• har aktuell och relevant ledarerfarenhet
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av operativt chefskap med personalansvar
• erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
• erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan myndighet
• erfarenhet av arbete med rättsliga frågor inom enhetens ansvarsområde
• erfarenhet av EU-relaterat arbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är erfaren, stabil och trygg i ditt ledarskap. Du är resultatorienterad och har en strategisk förmåga att utveckla verksamheten. Du brinner för att utveckla både människor och verksamhet genom ett tydligt och coachande ledarskap som skapar engagemang och ansvarstagande. Som person har du mod att fatta beslut, visa på handlingskraft och styra mot uppsatta mål. Du har ett långsiktigt tänk och en god helhetssyn. Du har lätt för att samarbeta och skapa kontakter med andra både inom och utanför Tullverket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-28147.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Inom Tullverket tillämpas tidsbegränsade chefsförordnanden på 5 år med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdag: Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Chefstester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av tf. rättschefen Rikard Bergman, 08-405 02 66. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf Persson, 040-661 33 21 och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65 eller Lena Edehag, 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 januari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
