Tullverket söker Dataanalytiker vid Selekteringscenter TV-2026-13697
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Underrättelseavdelningen inhämtar, bearbetar, analyserar och hanterar underrättelseinformation samt utför riskanalyser och arbetar med underrättelseverksamhet inom alla delar av Tullverkets uppdrag, vad gäller såväl illegala och farliga varor som uppbörd. Arbetet syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra brottslig verksamhet. Avdelningen delas in i fyra enheter med geografiskt ansvar: Syd, Väst, Öst och Nord och består också av Tullverkets selekteringscenter samt enheten för strategisk analys och nationell desk.
TSC är en viktig del i genomförande av Tullverkets uppdrag genom att bistå med spetskompetens inom selekterings- och profileringsförmåga.
Vi söker en dataanalytiker till Tullverkets selekteringscenter (TSC). Anställningen är ett föräldravikariat dock längst t.o.m. 2027-12-30. Individuell lönesättning tillämpas. Om tjänsten
Tullverkets selekteringscenter (TSC) har uppdraget att selektera och profilera, ansvara för riskutfall och föreslå riskobjekt i Tullverkets operativa information i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka smugglingsbrott. I din roll som analytiker arbetar du med att hantera data kopplat till objekt som ankommer/avgår till och från Sverige.
Ledning och styrning sker till stora delar på distans och som medarbetare jobbar du nationellt vilket innebär att du arbetar med kollegor som är placerad på olika platser i landet och jobbar med olika flöden. Detta ställer stora krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. Samverkan internt såväl som med externa myndigheter är en naturlig del i arbetet.
Som medarbetare på Tullverkets selekteringscenter förväntas du tillsammans med chefer och övriga medarbetare bidra och verka för en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. I arbetet ingår bl.a. att utveckla rutiner och arbetsmetodik samt deltagande i utvecklingsarbete som kopplar till selekteringsområdet och IT-stöd är en viktig del av vardagen.
I tjänsten som dataanalytiker hos Tullverkets selekteringcenter arbetar du operativt med att hantera och analysera inhämtade data från manifest och bokningsuppgifter samt föranmälan (SID) som kommer i både strukturerad och ostrukturerad form samt stora och komplexa mängder. I ditt dagliga arbete kommer du ingå i vår utveckling, analys och selekteringsgrupp att få ett nära samarbete med handläggare som selekterar de olika transportflöden. Utöver dataanalys så kommer du även ha en aktiv roll i selekteringsarbetet och bistå enheten med att ta fram nya riskindikatorer, riskobjekt och annan relevant analys samt statistik som kan bidra till att gruppen når sina mål. Vi söker dig som kan bidra till att förbättra våra nuvarande selekteringsverktyg och skapa nya verktyg samt arbeta operativ i de olika flöden så Tullverkets selektering center utvecklas med mer avancerade riskregler.
Det är viktigt att dina analyser presenteras och kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt, både skriftligen och muntligen. Du förväntas jobba både självständigt och i grupp, vilket innebär att du får kännedom om nyttan av de analyser och den data du levererar.
Som dataanalytiker hos TSC varierar dina dagar beroende på hur resande- och varuflödet till och från Sverige ser ut. Du jobbar främst med dataanalys inom olika leveransområden samt inhämtade data från olika transportflöden. Tillsammans med andra eller på egen hand och bidrar du också i t ex. utvecklingsarbete med fokus på operativ verksamhet. Verksamheten är mångfasetterad vilket ställer höga krav på flexibilitet. Myndigheten är också i ständig utveckling och förändring, vilket påverkar vardagen.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom t.ex. statistik, dataanalys eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Erfarenhet eller utbildning inom underrättelsearbete och hypotesprövning
Goda kunskaper i Power BI eller motsvarande verktyg
Goda kunskaper i statistikverktyg (SQL, Python och eller R)
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt körkort, lägst klass B
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med och analysera stora datamängder
Erfarenhet av att arbeta med olika datakällor och strukturering av data
Erfarenhet av kravställning inom data- och analysområdet
Goda kunskaper i informationshanteringssystem
Kunskap om registerlagstiftning som reglerar personuppgiftshantering Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt. Du genomför och levererar resultat utifrån överenskommelse och tar ansvar för vad som behöver göras. Du förstår snabbt problem och uppgifter; löser problem på ett kreativt och relevant sätt och kommer med förslag och uppfinningsrika lösningar. Du har förmågan att få saker att hända.
Som person ser vi att du uppskattar och bidrar till en god stämning; är hänsynsfull, samarbetsvillig, kommunikativ, tolerant, öppen och lyhörd. Vi ser gärna också att du är uthållig och kan arbeta under press.
Du följer organisationens regler och procedurer, verkställer planer med engagemang och beslutsamhet, uppnår resultat med hög kvalitet, samt arbetar självständigt, är initiativrik, ansvarstagande och litar på din egen förmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-13697
Placeringsort: Stockholm, Göteborg, Malmö
Anställningsform: Anställningen är ett föräldravikariat from november år 2026 dock längst t.o.m. 2027-10-31. Individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökanhttps://web103.reachmee.com/ext/I021/1825/main?site=9&validator=58c43856552cdfed5cef3309d41fd476&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2212&utm_medium=talentech_publishing&utm_source=jobtip_editor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/
Box 273 11 (visa karta
)
120 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9959870