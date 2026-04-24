Tullverket söker brottsutredare, Tullkriminalenhet nord
2026-04-24
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknikinhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord.
Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.
Inom Tullverkets brottsbekämpning har brottsutredare på Tullkriminalen som huvudsaklig uppgift att utreda brott som leds av Tullverkets förundersökningsledare.
Som mängdbrottsutredare vid Tullverkets brottsbekämpning arbetar du bland annat med att:
Utreda brott av enkel beskaffenhet, hålla förhör med misstänkta och vittnen, samla in utredningsmaterial, gå igenom beslag och kontrollera bevisning
Arbetar självständigt och i team med brottsutredare och förundersökningsledare för att på ett effektivt sätt driva ärenden framåt
Strukturera, analysera och bearbeta utredningsmaterialet
Sammanställa förundersökningsprotokoll
Din anställning på Tullverket inleds med sex veckors internutbildning.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom kriminologi, juridik, beteende-, samhälls- eller statsvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint)
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Svenskt körkort, behörighet B samt god körvana
Det är meriterande om du har:
Relevant erfarenhet av praktiskt arbete med utredning, alternativt erfarenhet av praktiskt arbete inom annan myndighet som Tullverket bedömer relevant för tjänsten
Annan relevant utbildning/erfarenhet som Tullverket bedömer relevant för tjänsten Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Initiativtagande
Strukturerad
Gott omdöme
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Som anställd på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du trygga anställningsvillkor, våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Övrig information
Referensnummer: TV-2026-09336.
Placeringsort: Sundsvall.
Anställningen är en särskild visstidsanställning under perioden 2026-09-01 till 2027-07-31.
Individuell lönesättning tillämpas.
Kontorsarbetstid med flexibelarbetstid men listtjänstgöring kan förekomma.
Det kan förekomma inrikesresor och övernattning i tjänsten.
Tillträdesdag: 2026-09-01.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Fredrik Östlund, 026-424 54 11. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Erland Solander, 060-67 25 85 och SACO-S vid Tullverket, Lena Edehag, 08-456 58 68.
Du ansöker genom att bifoga CV/meritförteckning samt svara på urvalsfrågorna. Tester kan komma att användas som en del i urvalsprocessen. Din ansökan ska ha inkommit till
Tullverket senast den 14 maj. Urval och intervjuer kommer att hållas efter det. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 700 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Så ansöker du
