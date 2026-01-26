Tullverket söker brottsutredare Tullkriminalavdelning, öst
2026-01-26
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets Tullkriminalenhet något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och tekniks inhämtning. Verksamheten arbetar inom ramen för förundersökning av brott eller åtgärder som ska leda till förundersökning av brott i syfte att lagföra huvudmän bakom brottslighet, minska lönsamheten av brottslighet samt påtagligt störa kriminella aktiviteter.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och IT-forensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område, Syd, Väst, Öst och Nord. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Inom Tullverkets brottsbekämpning har brottsutredare på Tullkriminalen som huvudsaklig uppgift att utreda grova brott som leds av allmän åklagare.
Brottsutredare vid Tullverkets brottsbekämpning deltar aktivt i den operativa fasen av förundersökningen och arbetar bland annat med att:
• Utreda brott, hålla förhör med misstänkta och vittnen, samla in utredningsmaterial, gå igenom beslag och kontrollera bevisning,
• Arbeta i team med analytiker och finansiella utredare för att på ett effektivt sätt driva ärenden framåt
• Strukturera, analysera och bearbeta utredningsmaterialet
• Sammanställa förundersökningsprotokoll
• Kontakta ombud/advokat samt tolk
• Överse sociala kontakter med anhöriga till misstänkta
• Delta i arbetet med olika former av biståndsframställningar och samverka med andra funktioner inom Tullverket samt med andra myndigheter, såväl svenska som utländska
• Vid behov delta i husrannsakningar och hämtning till förhör
• I förekommande fall biträda åklagare vid domstolsförhandling
Vi söker dig som har:
• Genomfört Tullverkets brottsbekämpande grundutbildning eller grundutbildning i annan brottsbekämpande myndighet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig med godkänt resultat, alternativt eftergymnasial utbildning inom arbetsområdet som bedöms relevant för tjänsten
• Relevant erfarenhet av praktiskt arbete med utredning, alternativt erfarenhet av praktiskt arbete inom annan myndighet som Tullverket bedömer relevant för tjänsten
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Svenskt körkort, behörighet B
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom brottsutredning
• God förmåga att hantera grundläggande program i Officepaketet för att tex kunna rapportera, dokumentera och presentera
• Erfarenhet av arbete med brottsbekämpning inom Tullverket
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med hemliga tvångsmedel Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Mycket god samarbetsförmåga
• Initiativtagande
• Stresstålig
• Flexibel
• Strukturerad
• Gott omdöme
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Som anställd på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Hos oss får du trygga anställningsvillkor, våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-00939
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Resor inrikes förekommer, även resor utrikes förekommer i begränsad omfattning.
Beredskap kan förekomma.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverkets är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kommer du att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Aleksandra Djurdjevic, gruppchef grova brott, tullkriminalen Öst, 08-456 52 63
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support 060-67 25 85.
Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund 08-456 58 30,
för SACO-S, Lena Edehag 08-456 58 68.
Din ansökan ska ha inkommit till Tullverket senast den 1 mars 2026. Ansök genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
Tullverket
Tullverket
